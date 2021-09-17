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Samsung Galaxy W22, Katlanabilir Tasarımıyla Göze Çarpıyor!

Şimdi de Samsung'un Çin pazarına özel, Samsung W22 5G olarak adlandırılan ve yakında piyasaya çıkacak olan katlanabilir akıllı telefonu sızdırıldı. Adından da anlaşılacağı gibi, telefon geçen yıl piyasaya sürülen Samsung W21 5G'nin üst modeli olarak tanıtılacak.

Ayşen Sıla

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Samsung, katlanabilir akıllı telefonları ana akım haline getirme sorumluluğunu üstlendi ve şimdiden piyasada birkaç model piyasaya sürdü. Güney Koreli şirketin katlanabilir ekranlı en yeni cihazlar arasında Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 yer alıyor.

Şimdi de Samsung’un Çin pazarına özel, Samsung W22 5G olarak adlandırılan ve yakında piyasaya çıkacak olan katlanabilir akıllı telefonu sızdırıldı. Adından da anlaşılacağı gibi, telefon geçen yıl piyasaya sürülen Samsung W21 5G’nin üst modeli olarak tanıtılacak.

Samsung W22 5G’nin Galaxy Z Fold 3 akıllı telefonu temel aldığı söyleniyor ancak cihazın biraz değiştirilmiş bir tasarımla veya hatta farklı boyutlarla gelmesi bekleniyor. W21 5G de Galaxy Z Fold 2 ile karşılaştırıldığında biraz farklı bir tasarıma sahipti.

Sızan görüntüden, Samsung’un Çin’e özel akıllı telefonunun bir ekran altı kamera (UDC) teknolojisine ve yeni duvar kağıdına sahip olduğu açıkça görülüyor. Şu an itibariyle, bu yeni ürün hakkında fazla bir şey bilinmiyor. Cihazın S-Pen stylus desteğiyle gelip gelmeyeceği de bilinmiyor.

Ayrıca bkz: Samsung Galaxy W21, Altın Renkli Z Fold 2’yi Temel Alacak!

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KaynakTwitter

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