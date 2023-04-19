Samsung Galaxy Watch 5 İçin Beklenen Onay Geldi!

Samsung Galaxy Watch 5 ve Galaxy Watch 5 Pro, Ağustos 2022’de cilt sıcaklığı ölçümü için çalışmayan bir kızılötesi sensörle geldi. Yaklaşık 1 yılın ardından bu sorun ortadan kalktı ve nihayet cilt sıcaklığı ölçülebiliyor.

Samsung, bu özelliği Şubat ayında onayladı ve lansmandan sekiz ay sonra bugün cilt sıcaklığı ölçümlerini etkinleştirdi. Sensör aynı zamanda kullanıcıların şimdiye kadar manuel olarak yapmak zorunda kaldığı cilt sıcaklığına dayalı döngü takibine de izin veriyor.

Döngü izleme özelliği, onaylanmış bir doğum kontrol uygulamasına sahip bir şirket olan Natural Cycles ile birlikte geliştirildi ve kullanıcıların adet döngüleri hakkında daha ayrıntılı bilgi veriyor.

Bilekten alınan sıcaklık, tıbbi termometrelerden aldığımız okumalarla doğrudan karşılaştırılabilir olmasa da, düzenli cilt ölçümü de var.

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