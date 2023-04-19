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Samsung Galaxy Watch 5 İçin Beklenen Onay Geldi!

Samsung Galaxy Watch5 ve Galaxy Watch5 Pro, Ağustos 2022'de cilt sıcaklığı ölçümü için çalışmayan bir kızılötesi sensörle geldi. Yaklaşık 1 yılın ardından bu sorun ortadan kalktı ve nihayet cilt sıcaklığı ölçülebiliyor.

İbrahim Özbek

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galaxy watch 5

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Samsung Galaxy Watch 5 ve Galaxy Watch 5 Pro, Ağustos 2022’de cilt sıcaklığı ölçümü için çalışmayan bir kızılötesi sensörle geldi. Yaklaşık 1 yılın ardından bu sorun ortadan kalktı ve nihayet cilt sıcaklığı ölçülebiliyor.

Samsung, bu özelliği Şubat ayında onayladı ve lansmandan sekiz ay sonra bugün cilt sıcaklığı ölçümlerini etkinleştirdi. Sensör aynı zamanda kullanıcıların şimdiye kadar manuel olarak yapmak zorunda kaldığı cilt sıcaklığına dayalı döngü takibine de izin veriyor.

Döngü izleme özelliği, onaylanmış bir doğum kontrol uygulamasına sahip bir şirket olan Natural Cycles ile birlikte geliştirildi ve kullanıcıların adet döngüleri hakkında daha ayrıntılı bilgi veriyor.

galaxy watch 5

Bilekten alınan sıcaklık, tıbbi termometrelerden aldığımız okumalarla doğrudan karşılaştırılabilir olmasa da, düzenli cilt ölçümü de var.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.
Kaynakgsmarena

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