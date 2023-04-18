Samsung, Akıllı Telefon Pazarında Apple’ı Tahtından İndirdi!

Akıllı telefon pazarındaki rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Apple, Samsung, Xiaomi, Oppo ve Vivo dahil olmak üzere birçok marka pazar hakimiyeti için savaşıyor. Tüm bu firmaların hareketlerini ve satışlarını takip eden Canalys düzenli olarak bizi bilgilendiriyor. Yakın zamanda Canalys, yılın ilk çeyreğine ilişkin küresel akıllı telefon pazarına ilişkin ön raporunu yayınladı. Peki dünyaca ünlü akıllı telefon üreticileri için 2023 yılının ilk çeyreği nasıl geçti? Detaylar burada.

Akıllı Telefon Pazarı İlk Çeyrekte Yüzde 12 Düştü

Rekabetin her geçen gün arttığı doğru ancak satış için aynı şeyi söylemek pek mümkün değil. Canalys’in raporuna göre akıllı telefon satışları yılın ilk çeyreğinde yüzde 12 düşüş yaşadı.

Elbette yılın her dönemi aynı olmuyor bu yüzden yüzde 10 civarındaki değişimler oldukça normal. Ancak giriş seviyesi telefonların bile ulaştığı performans seviyesi göz önüne alındığında, kullanıcıların giderek daha az cihaz değiştirme ihtiyacı duyduklarını söylemek mümkün.

Hiç şüphesiz raporun en önemli kısmı bir kez daha liderliğin değişmesiydi. Son çeyrekte iPhone 14 serisi ile zirvede yer alan Apple, bu kez de yerini Samsung‘a kaptırdı. Bu değişikliğin sebebi ise Galaxy S23 serisinin tanıtılması ve iPhone 14’ün popülaritesini biraz kaybetmesi olarak yorumlanabilir.

Ancak Samsung’un halihazırda toplam satışlarda küresel pazar lideri konumunda olması nedeniyle bu değişikliğin çok kritik olmadığını da belirtelim. Yine de Güney Koreli teknoloji şirketi, bu satış hacmi başarısını düşük marjlı, uygun fiyatlı modellerle elde ediyor. Dolayısıyla kârla ilgili bir rapordan bahsediyor olsaydık, Apple‘ın zirvede olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz

Listede üçüncü sıraya baktığımızda %11 pazar payına sahip Xiaomi’yi görüyoruz. Ne yazık ki, şirket pazarda mücadele etmeye devam ediyor. Şirket sıralamadaki yerini korumayı başarsa da geçen yıla göre net %2 kayıp yaşamış görünüyor.

Bu düşüşte enflasyon ve küresel ekonomik krizin de rolü var. Ancak Çinli üretici, fiyat politikaları nedeniyle hayranları tarafından sık sık eleştiriliyor ve eski fiyat-performans dengesini sunmamakla itham ediliyor. Listenin dördüncü ve beşinci isimleri ise Oppo ve Vivo.