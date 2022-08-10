Samsung Galaxy Watch 5 ve Watch 5 Pro Bugün Görücüye Çıktı!

Samsung, sağlık, zindelik ve yaşam tarzına odaklanan yeni Galaxy Watch 5 serisini tanıttı. Üç model var: 40 mm ve 44 mm’lik Watch5 ve Watch5 Pro (45 mm).

Bu, Samsung’un Safir Kristali adını verdiği ekranı ilk kez kullanışı. Çizilmelere karşı %60 daha fazla dirençli ve şaşırtıcı bir şekilde her üç modelde de mevcut. Saatler ayrıca 5ATM suya dayanıklılık (ve ayrıca IP68) ve ayrıca MIL-STD-810H sertifikasına sahip.

40 mm Galaxy Watch 5 aslında 39,3 x 40,4 x 9,8 mm ölçülerinde, 28,7 gram ağırlığında ve 1,2 inç ekrana (396×396 piksel) sahip. 44 mm saat için bu ölçüler 43,3 x 44,4 x 9,8 mm ve 33,5 gram olarak değişiyor. Bu arada Watch5 Pro 45,4 x 45,4 x 10,5 mm ölçülerinde ve 46,5 gram ağırlığında.

Galaxy Watch5 Pro, Samsung’un şimdiye kadarki en dayanıklı ve özellik dolu saati olarak rakiplerine meydan okuyor. Ekranı koruyan çıkıntılı bir çerçeve ve titanyum kasa olan gelişmiş Sapphire Crystal sayesinde Pro olmayan modellerden bile daha iyi dayanıklılığa sahip. Spor kordon, deliksiz yeni bir D Toka tasarımına ve uzunluğu sorunsuz bir şekilde ayarlama özelliğine sahip.

Pro ayrıca 590 mAh’de herhangi bir Galaxy Watch’ın en büyük piline sahip. Standart saatler ayrıca pil yükseltmeleri, 40mm için 284mAh kapasite ve 44mm için 410mAh kapasite ile geliyor. Hızlı şarj ile sadece 8 dakikada 8 saatlik pil ömrü vaat ediyor.

Her üç saat de Watch4 serisinde kullanılan Exynos W920 işlemciden güç alıyor. Bellek yapılandırması da aynı, 1,5 GB RAM ve 16 GB depolama. Yeni modeller, en son One UI Watch 4.5 ile geliyor.

Samsung Galaxy Watch 5 serisi bugün ön siparişe açıldı ve 26 Ağustos’tan itibaren satışa çıkacak. 40mm modeli Bluetooth versiyonu için 280 dolar ve LTE bağlantısı istiyorsanız 330 dolar fiyat etiketi taşıyor. Saat Grafit, Gümüş ve Pembe Altın renklerinde geliyor. 44 mm model biraz farklı bir renk paleti içeriyor: Grafit, Gümüş, Safir.

Ayrıca bkz: Samsung Galaxy Z Flip 4 Tanıtıldı – Özellikleri ve Fiyatı