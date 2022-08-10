Samsung Galaxy Z Flip 4 Tanıtıldı – Özellikleri ve Fiyatı

Samsung, bugün düzenlenen Galaxy Unpacked etkinliğinde en yeni Galaxy Z Flip 4‘ü piyasaya sürdü. Yeni katlanır telefon önceki nesle göre önemli özelliklerle birlikte geliyor. En yeni Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci, 3.700mAh pil, çift arka kamera kurulumu ile adeta rakiplerine göz dağı veriyor. İşte Samsung Galaxy Z Flip 4’e dair her şey…

Samsung Galaxy Z Flip 4

Tasarım

Samsung’un yeni kapaklı telefonu, performans, kamera ve daha fazlası açısından birçok yükseltme taşıyor ancak tasarım açısından Galaxy Z Flip 3 ile aynı görünüyor. Ancak Samsung, çerçeveleri ve menteşeyi incelttiğini iddia ediyor. Arkada iki kamera ile aynı çift tonlu tasarıma sahip. Kapak ekranı da Flip 3 ile aynı boyutta.

Ekrandan bahsetmişken, Galaxy Z Flip 4, 120Hz yenileme hızına (1-120Hz) sahip 6.7 inç FHD+ Dinamik AMOLED 2X ekranla geliyor. Akıllı telefonun ayrıca 260×512 piksel çözünürlük sunan dış ekranında 1.9 inçlik Süper AMOLED kapak ekranı var.

Özellikler

Galaxy Z Flip 4, bazı etkileyici donanım özelliklerine sahip. Şu anda bir Android cihazda bulabileceğiniz en güçlü yonga seti olan Snapdragon 8+ Gen 1 işlemciden güç alıyor. İşlemci 8GB RAM ile geliyor. Depolama seçenekleri 128 GB, 256 GB ve 512 GB olarak değişiyor.

Yazılım cephesinde Samsung Galaxy Z Flip 4, One UI 4.1 ile Android 12 desteği taşıyor. Cihazın çok yakında Android 13 tabanlı One UI 5 güncellemesi alması bekleniyor. Cihazdaki güncelleme politikası da oldukça sağlam. Samsung, Flip 4’ün 4 yıllık büyük güncellemeler ve 5 yıllık güvenlik güncellemeleri alacağını iddia ediyor; bu, diğer markaların sunduğundan daha fazla.

Cihaz, pil konusunda iyi bir güncelleme taşıyor. Daha büyük bir 3700mAh pil içeriyor. (Flip 3’te 3300mAh pil vardı.) Galaxy Z Flip 4, 25W kablolu şarjın yanı sıra Hızlı Kablosuz Şarj 2.0 ve ters kablosuz şarjı destekliyor.

Kamera

Galaxy Z Flip 4, arka tarafında çift kamera kurulumuna ev sahipliği yapıyor. Ana kamera, 1.8µm piksel ve OIS ile 12 megapiksel. Ana sensöre, 123 derecelik görüş alanına sahip ikinci bir 12 megapiksel sensör eşlik ediyor. Kamera bölümü Galaxy Z Flip 3 ile aynı ancak Samsung, ana kameranın %65 daha parlak görüntüler sağlayacağını iddia ediyor. Cihazın ön tarafında ise 10 megapiksellik bir kamera var.

Ana kamera, Samsung’un Süper Gece Çözümü teknolojisi sayesinde artık normal ve düşük ışıkta portre modunda fotoğraf çekebiliyor. Galaxy Z Flip 4’ün AI aydınlatma ve sabitleme yetenekleri de geliştirildi, bu da yeni Flip’te fotoğraf ve videografiyi önemli ölçüde daha iyi hale getiriyor.

Samsung Galaxy Z Flip 4 Teknik Özellikleri

Ana ekran: 6.7 inç, 2640 x 1080, 120Hz

6.7 inç, 2640 x 1080, 120Hz İkincil ekran: 1.9 inç, 512 x 260

1.9 inç, 512 x 260 İşlemci : Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1

: Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Depolama : 128GB / 256 / 512GB

: 128GB / 256 / 512GB Bellek : 8GB RAM

: 8GB RAM Kamera : 12MP ana kamera, 12MP ultra geniş, 10MP selfie kamera

: 12MP ana kamera, 12MP ultra geniş, 10MP selfie kamera Pil : 3700 mAh, 25w kablolu, 15w kablosuz

: 3700 mAh, 25w kablolu, 15w kablosuz Diğer : NFC, parmak izi sensörü, IPx8

: NFC, parmak izi sensörü, IPx8 Boyut : 84.9 x 71.9 x 17.1 mm (kapalı), 165.2 x 71.9 x 6.9mm (açık)

: 84.9 x 71.9 x 17.1 mm (kapalı), 165.2 x 71.9 x 6.9mm (açık) Ağırlık: 187 gram

Fiyatı

Samsung Galaxy Z Flip 4 fiyatı da düzenlenen Unpacked 2022 etkinliğinde açıklandı. Tüm bu özelliklere sahip olan telefonun fiyatıysa 25.999 TL.