Samsung Galaxy Watch 6 Classic Golf Edition tanıtıldı!

Samsung, Galaxy Watch6 Classic Golf Edition akıllı saatini piyasaya sürdü. Yeni Samsung giyilebilir cihazı, Galaxy Watch 6 Classic‘in yenilenmiş bir versiyonu ve çeşitli tasarım ve yazılım geliştirmeleriyle birlikte geliyor. Bu, Samsung’un Galaxy Watch 6 ve Galaxy Watch 6 Classic için ön siparişlerini açmasının hemen ardından gerçekleşti.

Samsung Galaxy Watch 6 Classic Golf Edition, Samsung’un ana pazarı olan Güney Kore’de sunuluyor. Galaxy Watch 6 Classic‘in bu versiyonu, Samsung’un önceki Galaxy Watch sürümlerindeki yaklaşımını yansıtıyor.

Tasarım değişiklikleri, Golf Edition modeli ile standart model arasında ayırt edici özellikler sağlıyor. Bununla birlikte, işlevsel olarak Samsung Galaxy Watch6 Classic Golf Edition, normal modelle aynı.

Golf Edition modeli yalnızca Galaxy Watch6 Classic ile ilgiliyken, Galaxy Watch 6 için benzer bir model eksik. Galaxy Watch 6 Classic’in yeni Golf Edition modelinin çerçevesinin çevresinde yeşil bir halka bulunuyor.

Ayrıca üst donanım düğmesinde yeşil bir vurgu bulunuyor ve siyah ve yeşil saat kayışlarıyla birlikte geliyor. Golf Edition Galaxy Watch 6 akıllı saatinde Smart Caddy uygulaması ile geliyor.

Samsung Galaxy Watch 6 Golf Edition akıllı saat şu anda 342 dolar fiyatla satılıyor. Akıllı saatin daha sonra diğer pazarlarda bulunup bulunmayacağı şu an için net değil.

Bununla birlikte, özel üretim modeli dünya çapında satışa sunulan Galaxy Watch 5 serisinin yörüngesini takip etmesini bekliyoruz.