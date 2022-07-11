Samsung, İşlemci Dünyasına Büyük Bir Yenilik Getiriyor!

Günümüzün teknoloji devlerinden Samsung, işlemci üzerinde dünyasında en iyi olmayı hedefliyor. Bu doğrultuda 3 nm işlemci konusunda çalışmaları yoğunlaştıran Samsung, büyük bir ilerleme kat etti.

Teknoloji dünyasının gelişmesiyle beraber işlemci dünyasında büyük bir rekabet ortamı oluştu. Bu rekabet doğrultusunda lider olmak isteyen Samsung, 3 nm işlemci konusunda ciddi adımlar atıyor. Çıkan haberlere bakılacak olursa, Samsung 3 nm işlemci konusunda elini hızlı tutuyor ve bu yıl bitmeden yeni işlemcisini büyük oranda bitirmek istiyor.

Android dünyasının ilk 3nm işlemcisi olacak Exynos 2300’ü üretmek isteyen şirket, Nikkei Asian Review’in aktardığı bilgilere göre ilk olarak küçük bir miktarda üretecek. Özellikle kripto para borsasında merakla beklenen işlemciler, geçtiğimiz günlerde Güney Kore içerisinde sergilenmişti. Büyük oranda çalışmaları sona eren yeni işlemciler, dört gözle bekleniyor.

Önümüzdeki yıl piyasaya çıkacak olan Samsung Galaxy S23 serisinde 3 nm işlemcilerin yer alması bekleniyor. Ayrıca yapılan haberlere göre S23 serisi iki farklı işlemci seçeneği ile beraber pazara çıkacak. Bunlardan birisi Snapdragon 8 Gen 2, diğeri ise 3 nm işlemciye sahip Exynos 2300 olacak.

3 nm işlemciler, piyasada yer alan 5 nm işlemcilere oranla daha küçük bir yapıya sahip olacak. Ayrıca performans konusuna gelecek olursak, diğer işlemcilere oranla yüzde 30 daha yüksek bir performans sunacak.

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