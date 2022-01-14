Samsung Katlanır Bilgisayar Patenti Aldı

Katlanır telefonlardan yuvarlanabilir akıllı saatlere kadar Samsung; katlanır ekran teknolojisi alanında sürekli yenilikler yaptı. Ve şimdi şirket, katlanır bir dizüstü bilgisayarın patentini aldı.

Yeni bir rapora göre Samsung, bir değil iki kez katlanan; çok katlı yeni bir dizüstü bilgisayarın patentini aldı. Patent, konseptin, kullanıcının önce dizüstü bilgisayarını normal şekilde katlaması (kapatması); ve ardından merkezden bir kez daha kendi üzerine katlaması ile çalıştığını ortaya koyuyor.

Dizüstü bilgisayarın klavyesi, aralarına yerleşmiş katlanır bir menteşe ile ortadan ikiye ayrık. Ekran muhtemelen Samsung’un bu yılın başlarında tanıttığı katlanır OLED panelini kullanacak. Ekranın ortasına dikey olarak yerleşmiş bir menteşeye sahip olacak ve cihazın ikinci kez katlanmasını sağlayacak. Ve dizüstü bilgisayarın tabanı hem ön hem de arka uçta cihazın dış kısmı olacak şekilde bitecek.

Sonuç olarak, normal bir dizüstü bilgisayardan çok daha kompakt olan; kare şeklinde bir yüksek teknoloji vaat ediyor. Fakat şuan tek sorun, katlanan dizüstü bilgisayarın çok kalın; ve bir o kadar da ağır olması diyebiliriz. Umarız gelecekte hem ince hem de katlanan harika cihazlar görebiliriz.

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