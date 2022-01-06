Samsung Odyssey Neo G8, CES 2022’de Tanıtıldı!

CES 2022 sırasında birçok şirket yüksek yenileme hızına sahip 4K monitörler çıkardı. Örneğin Acer, 165 Hz yenileme hızına sahip dünyanın ilk 4K monitörünü piyasaya sürdü Ama sonra Samsung ortaya çıktı.

“Dünyanın ilk” 4K oyun teknolojisinin duyuruları arasında Samsung, 240 Hz’de çalışabilen bir 4K monitörle her şeyi alt üst etti: Odyssey Neo G8.

Bkz: Samsung, QD OLED TV’yi CES 2022’de Sergiledi!

Dünyanın En Hızlı 4K Monitörü

Odyssey Neo G8, dünyanın 240 Hz’de çalışan ilk 4K monitörü olarak boy gösterdi. Daha yüksek yenileme hızları azalan getiriler gösteriyor; ancak Odyssey Neo G8 rakipleri arasında olabildiğince pürüzsüz. Oyun monitörleri için en uygun nokta 144Hz. Fakat 240Hz şüphesiz daha da iyi.

Çoğu oyunda 4K’da 240Hz yenileme hızı bile kullanamazsınız. Bu doğru. Dev RTX 3090 bile çoğu oyunda saniyede 240 kareyi (fps) yönetemez, ancak yine de Counter-Stike: Global Offensive ve Rainbow Six Siege gibi 240 Hz’de 4K’nın bir olasılık olduğu espor oyunları var.

Şu anda bu yüksek yenileme hızından yararlanabilecek çok az sayıda değerli oyun var,;ancak Nvidia’nın Derin Öğrenme Süper Örnekleme (DLSS) gibi yeni grafik kartları ve özellikleri ile 240 Hz’de 4K oyunlar da çok uzak değil.

Göz Alıcı Parlaklık

Odyssey Neo G8, HDR modunda 2.000 nit’lik en yüksek parlaklıkla öne çıkıyor. Video prodüksiyonu için alan monitörleri ve Samsung’un kendi Odyssey Neo G9‘u dışında bu tür parlaklığa sahip monitörler yok.

Neo G8, süper ultra geniş kardeşiyle başka benzerlikler de paylaşıyor. QLED panel kullanıyor ve 1.000.000:1 statik kontrast oranına sahip. CES’teki parlak gösteri ışıklarının altında bile renkler canlıydı ve kontrast derindi. Bu, gördüğümüz en iyi oyun monitörlerinden biri.

Samsung, Odyssey Neo G9‘u alıp kenarlarını kesmiş gibi. Ekstra yığın olmadan, piyasadaki en iyi oyun monitörlerinden birini yaratmış. 144Hz’de bile Odyssey Neo G8 bir katil olurdu. Kesinlikle bu yıl geleceğe yönelik en iyi oyun monitörü Samsung Odyssey Neo G8 oldu.