Samsung, QD OLED TV’yi CES 2022’de Sergiledi!

Samsung, yepyeni bir teknolojiyle CES 2022’de çığır açtı. Peki nedir bu yeni televizyon? QD-OLED nedir? QD-Ekran nedir? Gelin hepsini ele alalım ve Samsung’un yeni teknolojisine bir göz atalım.

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QD Ekran Nedir ?

QD Display, Samsung’un yeni ekran teknolojisi.

Yani içinde yalnızca mavi OLED bileşikleri bulunan bir OLED TV panelidir. Bu mavi OLED piksellerinin önüne monte olmuş; mavi ışığı kırmızı veya yeşil ışığa dönüşen bir Kuantum Dot sayfasıdır. Özünde, OLED tabanlı bir RGB ekrandır ve türünün ilk örneğidir.

Bu teknoloji önemli çünkü LG’nin görüntüleri aydınlatmak için beyaz bir alt piksel kullanan ve aynı zamanda; farklı OLED renklerinin farklı oranlarda aşınmasını telafi eden OLED TV panelleri (WRGB) sürümüne dayanmıyor. QD-Display veya QD-OLED’in faydaları, çok daha parlak olabilmesi için bir renk filtresine bağlı olmaması ve açı dışında daha iyi renk doygunluğuna sahip olması ve ayrıca yanma potansiyeli olmamasıdır.

Ancak bu teknolojinin etrafında çok fazla gizlilik var ve bunu; CES 2022’de bir Samsung TV’de göreceğimize dair bazı şüpheler var.

65 İnç QD Ekran TV

Samsung açıklamayı şu şekilde yaptı: “Samsung’un 65 inç QD-Display TV’si, dünyanın ilk gerçek RGB kendi kendini yayan Quantum Dot OLED ekranıdı. Nihai görseller için RGB OLED’in kontrast seviyelerini; kuantum noktalarının rengi ve parlaklığıyla birleştirerek TV’de devrim yaratıyor.

QD-Display TV, çığır açan yeni QD-OLED ekranı; Samsung’un muhteşem Infinity One Tasarımı ve sürükleyici Nesne İzleme Sesi teknolojisiyle birleştiriyor. Üstün görüntü kalitesi için 2022 Neo Quantum İşlemci ile inşa olmuş ve 144 Hz yenileme hızı ve dört HDMI 2.1 girişi ile iftihar ediyor – her ikisi de oyuncular için avantajlı.