Samsung, Oled Ekranlı Monitörünü Türkiye’de Satışa Sundu!

Günümüzün en büyük teknoloji markalarından Samsung, OLED ekrana sahip monitörünü Türkiye’de satışa sundu.

Teknolojinin gelişmesiyle beraber bilgisayar ekipman parçalarının oldukça iyiye gittiğine hepimiz şahit olduk. Özellikle Samsung gibi büyük markalar, teknoloji geliştirerek insanlara sunmaya devam ediyor. Bir çok açıdan oldukça üstün özelliklere sahip olan Samsung Odyssey OLED G8 modeli, ülkemizde de satışa çıktı.

Ülkemizde yaşanan kur dalgalanmaları ve alınan vergiler ile beraber teknolojik ürünlerin fiyatının oldukça yüksek olduğunu biliyoruz. Ancak Samsung’un yeni monitörü oldukça fazla bir fiyat etiketine sahip oldu. Samsung Odyssey OLED G8 modeli ülkemizde tam 30.915 TL olarak satışa çıktı. Maalesef bu fiyat, ülkemizde oyuncular ve teknoloji severler için oldukça yüksek.

Samsung Odyssey OLED G8’in en önemli özelliği, en büyük fark yarattığı nokta taşıdığı OLED panel oluyor. 34 inç ekrana sahip ayrıca 3440×1440 piksel çözünürlük ile birleşiyor. 0.1 ms tepki süresi ve 175 Hz yenileme hızı sunan ürün, AMD FreeSync Premium ile akıcı bir oyun deneyimi sunabiliyor.

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