Samsung OLED TV Pazarındaki Payını Artırmak İstiyor

Samsung, OLED TV pazarına oldukça geç girdi. Pazara on yıl geç kalmış olmasına rağmen Samsung, hızla sıralamalarda yükseliyor. Şirket bu yıl OLED TV serisini genişletti ve bunu daha yüksek satışlara dönüştürmeyi planlıyor. Bugün erken saatlerde Samsung, Güney Kore’deki 2024 TV serisinin lansmanı öncesinde ‘Kutudan Çıkar ve Keşfet 2024’ tanıtım etkinliğini düzenledi. Etkinlik sırasında Samsung’un TV iş birimi başkanı, Güney Kore’nin OLED TV pazarındaki pazar payının neredeyse rakibi LG ile aynı olduğunu söyledi. Samsung, küresel olarak OLED TV pazarında yüzde 23’lük bir gelir payına sahip ve 2024 yılında bu açığı kapatmayı planlıyor.

Samsung OLED TV planlarını açıkladı

Samsung Electronics’in Görsel Ekran İşi Başkanı ve Başkanı Yong Seok-woo, “Son iki yılda OLED TV’lerimiz hızlı bir büyüme yaşadı ve pazar payımız neredeyse yüzde 23’e yükseldi. Bu yıl için genişlettiğimiz OLED TV serimiz pazardaki açığı kapatmamıza yardımcı olacak. 77 inç OLED TV’lerimizin pazar payı, neredeyse Kore pazarındaki rakiplerimizle eşleşecek kadar büyüdü. Payımızı genişletmek için premium, geniş ekran OLED TV’lere öncelik vermeye devam edeceğiz.” dedi.

Geçtiğimiz iki yılda Samsung iki milyonun üzerinde OLED TV satarken, LG geçen yıl üç milyonun üzerinde OLED TV sattı. Bu sayıların ortalamasını alırsanız, LG, Samsung’dan üç kat daha fazla OLED TV satıyor. Ancak bu yıl Samsung, OLED TV serisine daha fazla model ve boyut ekledi ve alıcılar artık daha fazla seçeneğe sahiptir. Samsung’un marka bilinirliği göz önüne alındığında, daha fazla kişinin şirketten OLED TV satın alması muhtemeldir.