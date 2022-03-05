Samsung Rusya’ya Ürün Sevkiyatını Durdurdu!

Ünlü teknoloji devi Samsung Rusya-Ukrayna krizi yüzünden ürün Rusya’ya ürün sevkiyatını durdu. Ülkenin Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından ürünlerini Rusya’ya göndermeyi durdurdu. Teknoloji devi, “karmaşık durumu” izlediğini ve Ukrayna’daki insani yardımlarının 1 milyon dolar değerinde ve elektroniği de dahil olmak üzere 6 milyon dolar bağışladığını söyledi. Sevkiyatın askıya alınması, akıllı telefonları, çipleri ve diğer tüketici elektronik cihazları da dahil olmak üzere tüm Samsung ürünlerini etkiliyor.

Samsung, ürünlerinin Rusya’ya tüm ihracatını durdurarak, ülkedeki ürün ve hizmet satışlarını durduran ve büyüyen şirketler listesine katıldı. Apple, işgale yanıt olarak ve Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mykhailo Fedorov‘dan bir talep aldıktan sonra tüm ürün satışlarını durdurdu. Şirket ayrıca Apple Pay‘i sınırladı, Rus devlet destekli medya kuruluşlarının uygulamalarını mağazasından çekti ve sakinleri tehlikeye atmamak için Ukrayna’daki Haritalar için trafik verilerini devre dışı bıraktı. Microsoft‘da, Rusya’daki tüm yeni ürün ve hizmet satışlarını da askıya aldı.

Rusya’ya sevkiyatı durdurma kararı, Fedorov’un Samsung’un SET bölümünün CEO’su Jong Hee Han‘a Tim Cook’a gönderdiğine benzer bir mektup göndermesinden sonra geldi. İçinde, Koreli teknoloji devinden ülkeye ürünlerini tedarik etmeyi bırakmasının yanı sıra Samsung Pay, Samsung Galaxy Store ve Samsung Shop‘u engellemesini istedi.

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