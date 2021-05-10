Samsung Smart Things Uygulaması Artık Windows 10’a Geldi!

Samsung’un SmartThings uygulamasının masaüstü sürümü artık Windows 10’da bulunuyor. SmartThings uygulaması, kullanıcıların uygulama aracılığıyla akıllı ev aletlerini kontrol etmelerine yardımcı oluyor. Google Nest desteği yakın zamanda SmartThings uygulamasının Android sürümüne dahil edildi ve bu, uygulamanın işlevselliğini daha da genişletti.

Samsung ve Microsoft arasındaki büyüyen ortaklık artık Windows 10 için SmartThings uygulamasının piyasaya sürülmesine yol açtı. Bu, kullanıcıların Android uygulamalarını masaüstü sürümüyle senkronize etmelerine ve bağlı akıllı ev cihazlarını bilgisayarları aracılığıyla kontrol etmelerine olanak tanıyacak. Yeni uyumlu akıllı ev cihazı ile SmartThings uygulaması, evdeki etkinlikleri uzaktan izlemek ve kontrol etmek için önemli bir araç haline geldi.

Windows 10 için SmartThings uygulaması Microsoft Store’dan indirilebilir. Ancak, Android sürümünden farklı olarak, şu anda yeni akıllı cihazlar eklemek için kullanılamaz. Windows uygulaması, uygulamada bile gösterilmeyen Google Nest cihazları için destek taşımıyor.

Windows 10 için Samsung SmartThings uygulamasının özelliklerinin daha da genişletilip genişletilmeyeceği bilinmiyor. Bu, şimdi onu Android sürümüyle eşit hale getirecek. SmartThings uygulaması, kullanıcıların akıllı ev aletleriyle sorunsuz bir şekilde etkileşim kurmaları için geniş bir arayüz sağlıyor. Kayıp veya çalınan bir Samsung AirTag’i bulmak için diğer özelliklerle birlikte de kullanılabiliyor.