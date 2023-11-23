Samsung Türkiye Bedava Amazon Prime Veriyor!

Günümüzün en büyük teknoloji devlerinden biri olan Samsung Amazon ile ortaklık kurarak Türkiye’de yaşayan herkese 6 aylık ücretsiz abonelik hediye edeceğini duyurdu. Bugünkü yazımızda sizlere Samsung Türkiye’nin uyguladığı bedava Amazon Prime kampanyasından bahsedeceğiz.

İlk olarak kampanyaya katılım sınırı bulunmamakla birlikte Android ve İOS kullanıcıları da bu kampanyadan faydalanabilecekler. Yapılan ortaklık sonucunda 6 ay boyunca kullanıcılar ücret ödemeyecekler.

Bu kampanyadan faydalanmak istiyorsanız, Samsung tarafından açılan web sitesine giriş yaparak aldığınız promosyon kodu ile bu kampanyadan yararlanabilirsiniz.

Bunun yanında Amazon Prime üyeniz var ise 6 aylık olan hakkınız ücretli aboneliğiniz bitince hesabına eklenecektir. Yani eski üyelerde ve ilk defa üye olacaklar bu kampanyadan faydalanabiliecekler.

Son olarak Amazon Prime’nin avantajları şu şekildedir; Hızlı ve ücretsiz kargo, özel fırsatlar, indirimlerden yararlanabilirsiniz, Prime Video ile ödüllü filmlere, dizilere sınırsız erişim sağlayabilirsiniz. Prime Gaming ile her ay değişen ücretsiz oyun ve oyun içi içeriklerine sahip olabilirsiniz.