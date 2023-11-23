Ana SayfaTeknoloji HaberleriSamsung Türkiye Bedava Amazon Prime Veriyor!

Samsung Türkiye Bedava Amazon Prime Veriyor!

Amazon Prime'nin avantajları şu şekildedir; Hızlı ve ücretsiz kargo, özel fırsatlar, indirimlerden yararlanabilirsiniz, Prime Video ile ödüllü filmlere, dizilere sınırsız erişim sağlayabilirsiniz. Prime Gaming ile her ay değişen ücretsiz oyun ve oyun içi içeriklerine sahip olabilirsiniz.

Mustafa

-

Okuma Süresi: Less than 1 dk.
0
Samsung Türkiye Bedava Amazon Prime

Steam de TL’ye Nasıl Geçilir? Steam Dolar Fiyatları TL Görme Eklentisi Geliştirildi

Geride bıraktığımız Ekim ayı sonunda bir açıklama yapan ve Türkiye başta olmak üzere Arjantin’in de...

Günümüzün en büyük teknoloji devlerinden biri olan Samsung Amazon ile ortaklık kurarak Türkiye’de yaşayan herkese 6 aylık ücretsiz abonelik hediye edeceğini duyurdu. Bugünkü yazımızda sizlere Samsung Türkiye’nin uyguladığı bedava Amazon Prime kampanyasından bahsedeceğiz.

İlk olarak kampanyaya katılım sınırı bulunmamakla birlikte Android ve İOS kullanıcıları da bu kampanyadan faydalanabilecekler. Yapılan ortaklık sonucunda 6 ay boyunca kullanıcılar ücret ödemeyecekler.

Bu kampanyadan faydalanmak istiyorsanız, Samsung tarafından açılan web sitesine giriş yaparak aldığınız promosyon kodu ile bu kampanyadan yararlanabilirsiniz.

Samsung Türkiye Bedava Amazon Prime

Bunun yanında Amazon Prime üyeniz var ise 6 aylık olan hakkınız ücretli aboneliğiniz bitince hesabına eklenecektir. Yani eski üyelerde ve ilk defa üye olacaklar bu kampanyadan faydalanabiliecekler.

Son olarak Amazon Prime’nin avantajları şu şekildedir; Hızlı ve ücretsiz kargo, özel fırsatlar, indirimlerden yararlanabilirsiniz, Prime Video ile ödüllü filmlere, dizilere sınırsız erişim sağlayabilirsiniz. Prime Gaming ile her ay değişen ücretsiz oyun ve oyun içi içeriklerine sahip olabilirsiniz.

Yeni Call of Duty 2024 Yılında Gelecek: Call of Duty Black Ops Gulf War

Call of Duty ya da kısaca CoD serisinin yeni oyunu için geri sayım başladı. Serinin yeni oyunu 2024 yılında...
Önceki İçerik
Steam de TL’ye Nasıl Geçilir? Steam Dolar Fiyatları TL Görme Eklentisi Geliştirildi
Mustafa
Mustafa
Teknoloji ve oyun dünyasında olan gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca reklam sektöründe bulunmaktayım. Unutmadan daima teknolojiyi takip et :)

Copyright @ Cepkolik.com 2021