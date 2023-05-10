Samsung ve LG, Apple’ın Potansiyel Başarısızlığından Endişeleniyor!

OLED teknolojisi bir süredir hayatımızda yer alıyor. Geleneksel panel türlerinden çok daha üstün olan bu ileri teknoloji, verimlilik ve görüntü kalitesi açısından harikalar yaratıyor. Ancak maliyetinin yüksek olması nedeniyle uzun süre sadece üst düzey ürünlerde bulunuyor. Ancak teknoloji geliştikçe maliyetler düştü ve OLED teknolojisi nihayet hayatımızın her yerinde olmaya başladı. Bu dönüşüme öncülük edecek ilk şirketlerden biri de Apple olacak gibi görünüyor.

Teknoloji şirketinin, Mac ve iPad modellerinde OLED ekranlar kullanmak istediği uzun zamandır biliniyordu. Son bilgilere göre, şirket gelecek yıldan itibaren bu değişikliği uygulamaya hazır, ancak panel tedarikçileri artan endişeler nedeniyle yeni nesil OLED üretim hatlarına yönelik önemli yatırımları erteliyor.

Apple, ilk OLED iPad’lerini 2024’te piyasaya sürmeyi planlıyor. Şirket panel üretmediği için, gerekli bileşenleri tıpkı iPhone’larda olduğu gibi üçüncü taraf üreticilerden temin etmesi gerekiyor. Apple henüz bir ortak seçmedi, ancak Güney Koreli şirketler Samsung Display ve LG Display ana tedarikçiler olmaya can atıyor.

Şu anda bu iki şirketin büyük üretim kapasiteleri var ve Gen 6 OLED üretim hatlarını işletiyorlar. Ancak, alt tabaka başına daha yüksek sayıda OLED paneli üreten daha verimli Gen 8 üretim hatları kurmayı planlıyorlar. Son bilgiler Koreli üreticilerin tereddütlü olduğunu ortaya koydu. İddiaya göre Samsung ve LG, tamamlanması en az bir yıl süren Gen 8 hatlarını inşa etmek için gerekli ekipmanı henüz sipariş etmedi. Bu durum, üreticilerin yatırım yapma konusundaki isteksizliğinin karlılık kaygısından kaynaklandığını gösteriyor.

Endişenin ana nedeni ise, Apple’ın satışlarındaki düşüş. M serisi işlemcilerin başarısına rağmen Apple, Mac gelirinde yıldan yıla önemli bir düşüş olduğunu ve 10,4 milyar dolardan 7,2 milyar dolara düştüğünü açıkladı. Bu düşüş devam ederse, büyük üretim kapasitelerine yatırım yapmak LG Display ve Samsung Display için olumsuz sonuçlar doğurabilir.

Ek olarak, Apple’ın OLED paneller için ödeme yapmaya istekli olup olmayacağı, özellikle de bunların MacBook’lara dahil edilmesinin emsali olmadığı için net değil. Bir başka endişe de Apple’ın anlaşma konusundaki duruşundan kaynaklanıyor. OLED ekranlar, zaten pahalı olan MacBook’ların maliyetini artıracak.

Bu, Apple’ın tedarikçilere fiyatlarını düşürmeleri için baskı yapmasına ve bu da yatırımların karşılığını vermemesine neden olabilir. Umarız bu sorunlar bir an önce giderilir ve OLED donanımlı MacBook modelleri bir an önce tüketicilerin beğenisine sunulur.