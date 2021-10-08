Samsung, Yeni 17nm İşlemcisini Tanıttı – Çok Daha Güçlü!

Artık akıllı telefonlarda 3nm çiplere ulaşmaya her zamankinden daha yakınız; ancak elektronik endüstrisinin büyük bir çoğunluğu; düşük maliyetleri nedeniyle hala eski çiplere bağlı kalıyor. Bu nedenle birçok şirket, son on yılın başında görülen bir fabrikasyon süreci olan; düzlemsel 28nm sürecini kullanmaya devam ediyor. Samsung’un yeni duyurulan 17nm işlemcisiyle hedeflediği de bu sektör.

Samsung Foundry Forum 2021 dün gerçekleşti ve Samsung’un 2022‘nin ilk yarısında 3nm GAA sürecini ve 2025’te 2nm GAA proses çiplerinin ticari üretimini başlatacağını duyurdu.

Temelde 28nm işleminin gelişmiş bir versiyonu diyebiliriz. Farkı 28nm BEOL (Hat Arkası) ve 14nm FEOL (Hat Arkası) işlemini birleştirmesinden geliyor. Bu, müşteriler için önemli bir maliyet düşüşü sağlarken, aynı zamanda enerji verimliliğini de iyileştiriyor. Geleneksel 28nm işlemciyle karşılaştırıldığında; yeni 17LPV işlemci %43 azaltılmış alana, %39 iyileştirilmiş performansa ve %49 daha iyi güç verimliliğine sahip.

Bu sürecin seri üretim zamanı henüz açıklanmadı; ancak Samsung, 17LPV için ilk uygulamanın Samsung’un CMOS Görüntü Sensörü portföyünün bir parçası olarak kamera görüntü sinyali işlemcilerinde olacağını söylüyor.

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