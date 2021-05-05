Samsung Yeni Buzdolabını Tanıttı – Family Hub Desteği!

Samsung, tüketicilerin her gün karşılaştığı değişen ihtiyaçları karşılamak için tasarlanmış mutfak ve yaşam tarzı cihazlarından oluşan yeni bir ürün serisine sahip. Bu ürün serisi, Samsung’un “farklı tüketici yaşam tarzlarına doğrudan uyan” vizyonunu gerçekleştirmeye yönelik oldukça sağlam bir ürün yelpazesi sunuyor. Bugün ürün portföyüne bir yenisi eklendi ve Family Hub işlevleriyle desteklenen yeni buzdolabı piyasada yerini aldı.

Family Hub buzdolabı serisinin birkaç yıl önce dört kapılı bir kabin tasarımı ve önde geniş bir ekranla donatıldığını hatırlayın. Bu yeni model, devasa bir ekrana ve Family Hub ile benzer bir ekrana sahip. Buzdolabı, gıda yönetimi, aile iletişimi, eğlence ve akıllı ev gibi işlevleri gerçekleştirmek için yapay zeka (AI) ve Nesnelerin İnternetini (IoT) birleştiriyor.

Buzdolabı, otomatik gıda tanıma ve özelleştirilmiş diyet önerileri gibi işlevlerin uygulanmasına yardımcı olan ‘Gıda AI‘ teknolojisini kullanarak gıda bileşenlerini rahat bir şekilde yönetebiliyor. Ayrıca, buzdolabında depolanan farklı malzemeleri tanımlıyor ve bunları bir “yiyecek listesine” ekliyor, böylece ev sahibi buzdolabının içinde ne olduğunu unutmuyor.

Akıllı ev ürünü ayrıca bir tarif seçildiğinde, pişirme modu, zaman ve sıcaklık gibi parametreleri Samsung markalı fırın veya mikrodalgaya iletebiliyor. Ayrıca, e-Mart alışveriş merkezi uygulaması aracılığıyla gerekli malzemeler için çevrimiçi sipariş vererek bağlantılı bir mutfak deneyimi yaşayabilirsiniz.

Family Hub işlevinin her zaman ve her yerde işlevsel olması için SmartThings uygulamasına bağlanabileceğini de söyleyeli.. Tıpkı Family Hub’da olduğu gibi, ekranda, kullanıcılara buzdolabını açmak zorunda kalmadan bir görünüm sağlamak için cihazın içindeki kamerayı kullanan bir ‘İçini Görüntüle’ işlevi de bulunuyor.

Bu özellik de yükseltildi ve şimdi, sadece uygulamayı tıklayarak veya iki parmağınızla aşağı kaydırarak ve ayrıca kapatılan ekrana çift dokunarak buzdolabının içini kontrol edebilirsiniz. Ismarlama buzdolabı, 4 kapılı bağımsız bir model olarak piyasaya sürüldü ve 824L ve 854L kapasiteli iki boyutta geliyor. Kapı paneli şaşırtıcı bir şekilde 23 farklı renk seçeneğine sahip. Buzdolabı, 3.188 ve 4.814 dolar arasında bir fiyat etiketine sahip.