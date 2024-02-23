Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Samsung Yeni iPad Pro İçin OLED Ekran Tedarikçisi Oluyor Teknoloji Haberleri Samsung Yeni iPad Pro İçin OLED Ekran Tedarikçisi Oluyor Fatih Kuruçay 14 Görüntüleme

The Elec’e göre Samsung, 11 inçlik model için ilk OLED ekran miktarının veya yeni nesil ‌iPad Pro‌’nun piyasaya sürülmesi için seri üretilecek ilk partinin tek tedarikçisi olarak konumunu güçlendirdi. LG’nin başlangıçta 11 inçlik OLED paneli de üretmeye başlaması planlanıyordu, ancak mevcut durumda iki panel şirketi şu anda yalnızca bir tür OLED ekran üretiyor. Her iki tedarikçide de ilk üretim geçen ay başladı.

Samsung iPad Pro’nun tek ekran tedarikçisi oluyor

Sektördeki kişiler işbölümünün Apple’ın OLED iPad Pro modellerine yönelik talep görünümündeki değişikliklerin yanı sıra iki tedarikçinin istikrarsız üretim kapasitesi ve veriminden kaynaklandığını öne sürüyor. Apple’ın rakipsiz görüntü kalitesinin yanı sıra iPad ekranının kalınlığını ve ağırlığını azaltan bir tasarımı hedeflediği söyleniyor.

Korece yayınlanan rapora göre, üretim verimindeki dalgalanmalara ve Apple’ın yeni ‌OLED ‌iPad‌ Pro‌ modellerine yönelik talep tahmininde yapılacak olası ayarlamalara bağlı olarak, ilk miktarın üretilmesinden sonra durum değişebilir. Apple’ın bu yılki sevkiyat tahmininin, geçen yıl 2024 için öngörülen 10 milyon adede göre 8 milyon adede düştüğü bildiriliyor.