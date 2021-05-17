Samsung Yeni Katlanabilir Ekranını Haftaya Tanıtacak!

Dünyanın en büyük ekran paneli üreticilerinden ikisi olan Samsung Display ve LG Display, dünyanın önde gelen ekran sergisi Society for Information Display (SID) 2021’de son ekran panellerini duyuracak. Etkinlik, gelecek hafta gerçekleşecek.

Şirketlerin önümüzdeki hafta duyuracağı yenilikçi ekran panelleri, yeni nesil katlanabilir akıllı telefonların önünü açabilir. Şirketler, çok katlı bir ekran paneli olan S-Foldable’ı ortaya çıkaracaklarını söylediler.

Kategorinin lideri Samsung Display, çok katlı desenleri destekleyen 7,2 inçlik bir ekranı sergileyecek. Bununla birlikte, cihaz katlandığında akıllı telefon, açıldığında tablet olarak kullanılabilir bir hal alacak.

“S-Foldable” olarak adlandırılan ekranın, şirketin yeni amiral gemisi akıllı telefonunda kullanılması bekleniyor. Şirket, geçtiğimiz ay Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) ve Kore Fikri Mülkiyet Ofisi (KIPO) ile ticari marka adına başvuruda bile bulundu.

Ek olarak, Güney Koreli devin de 4: 3 en boy oranına sahip 17 inçlik katlanabilir bir panel sergilemesi bekleniyor. “Küçük Taşı, Büyük Gör” konseptini takip ederek, cihazı katlandığında tablet olarak çalıştırıyor ve açıldığında bilgisayar benzeri bir görüntü sunuyor.