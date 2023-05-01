Samsung, Yeni Oyuncu Bilgisayarını Tanıttı!

Günümüzün en popüler teknoloji markalarından Samsung, Desktop Tower ve Slim şeklinde iki masaüstü bilgisayarını tanıttı.

Samsung, yeni masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarında 13. Nesil işlemcilere geçerken, hem oyunseverlere hem de iş insanlarına hitap etmeye devam ediyor. Bugün düzenlenen Samsung Güney Kore lansmanında 3 yeni bilgisayar teknoloji dünyasının beğenisine sunuldu. Bunların arasında ince tasarımıyla dikkat çeken Galaxy Book 3, Samsung All-in-One 2023 ve Samsung Desktop Tower / Slim modelleri yer aldı.

Desktop Tower, Sade ve oldukça dayanıklı bir malzeme üzerine inşa edildi. İşlemci kısmında Intel Core i7-13700 bizleri karşılarken, 16 GM RAM bünyesinde yer alıyor. 1 TB hard disk ile 512 GB SSD herkesin isteyeceği özeliği taşıyor. Ayrıca ekran kartı tarafında Nvidia RTX 3050 8 GB ortalamanın üzerinde bir oyun deneyimi sunuyor.

Samsung, Desktop Tower modelini Güney Kore özelinde 1400 dolardan satışa çıkardı. Bu modelin Avrupa ülkelerine gelip gelmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

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