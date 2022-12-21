Samsung Yeni Oyuncu Monitörünü Satışa Çıkardı!

Günümüzün en büyük teknoloji devlerinden Samsung, oyuncularına yönelik tasarımı ile ön plana çıkan yeni oyuncu monitörü Dragon Knight G7 modelini piyasaya sürdü.

Hemen hemen her kullandığımız teknolojik alette bir ürün ile piyasada olan Samsung, 2023 yılına bomba gibi girmeye hazırlanıyor. Özellikle oyun dünyasına yaptığı yatırımlarla bilinen Samsung, özel tasarımı ile görenleri büyülen Dragon Knight G7 modelini satışa çıkardı.

Samsung Dragon Knight G7 yüzde 95 oranında DCI-P3 renk uzayı destekliyor. Yani yeni model, hem profesyonel anlamda renk düzenleme işleri ile ilgilenen hem de rekabetçi oyunlar oynamayı seven kullanıcıları hedef alıyor. Bu da görenleri hem büyülüyor hem de koleksiyonlarına katmak için yarışa sokuyor.

Şu an için sadece Çin pazarında Dragon Knight C7 olarak tanıtılan ve satışa çıkan yeni oyuncu monitörü, 2023 CES etkinlikleriyle beraber global anlamda satışa çıkacak.

Dragon Knight G7, 32 inç boyutunda bir IPS panele ev sahipliği yapıyor. 3840×2160 piksel çözünürlüğündeki bu ekran, 1 ms tepki süresine sahip. Ayrıca 144 Hz tazeleme hızına sahip olduğu doğrulandı.

Dragon Knight G7, 400nite kadar parlaklık vadediyor. Bu sayede kullanıcılara izlenilen içeriklerde daha iyi bir deneyim sunuyor. HDMI 2.1 ve Display 1.4 üzerinden görüntü bağlantısı kuran Dragon Knight G7, oyunlardaki görüntü yırtılmalarını en aza indirmek adına Nvidia G-Sync ve AMD Freesync Premium teknolojilerinden faydalanıyor.

Çin’de 717 dolardan satışa çıkan Samsung Dragon Knight G7 oyuncu monitörü, kısa zaman içerisinde global olarak satışa çıkacak.

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