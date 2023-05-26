Samsung Yeni Soundbar Serisini Duyurdu

Samsung, HW-Q ve HW-C soundbar serisini duyurdu. Şirket, Hindistan gibi pazarlarda bazı S serisi modelleri piyasaya sürdü ve şimdi marka, Kuzey Amerika’da birkaç yeni cihaz tanıttı. Bu lansmanlar, şirketin miniLED teknolojisine sahip yeni 98 inç 4K Q80Z TV’yi duyurmasından birkaç gün sonra geliyor.

Güney Koreli teknoloji şirketinin cihazı HW-Q990C, Dolby Atmos tarafından desteklenen surround ses teknolojisi sayesinde harika bir ses dinleme deneyimi sunmak için tasarlanmış, amiral gemisi sınıfındaki ses çubuğu olarak karşımıza çıkıyor.

BT, 11.1.4 kanal ses sunuyor ve çok kanallı performans için Samsung TV hoparlörleriyle bile senkronize olabilir. Bu model aynı zamanda geliştirilmiş ses için Q Symphony 3.0 teknolojisine sahip ve aynı zamanda sesle kontrol sunuyor ve hatta WiFi veya SmartThings cihazı ile kontrol edilebilir. HW-Q900C, gelişmiş derinlik ve netlik için Kablosuz Dolby Atmos ile birlikte 7.1.2 kanal sunuyor.

Hatta odaya göre sesi otomatik olarak optimize edebilen SpaceFit Sound Pro‘yu sunuyor. Bu arada HW-Q800C, Dolby Atmos’u da destekliyor ancak 5.1.2 kanalına sahip ve hatta ses profillerini odaya göre de uyarlayabiliyor.

Son olarak, üst düzey Q Symphony teknolojisini sunan HW-Q700C, HW-Q600C ve HW-Q60C modelleri de bulunuyor. Ayrıca, bu ses çubukları, diyalog için sesi optimize etmeye yardımcı olan Adaptive Sound ve oyun sırasında sesi iyileştirmeye yardımcı olan Game Mode Pro gibi kullanıcı dostu yeniliklere sahip.

Samsung, Q serisinin yanı sıra HW-C450 ve HW-C400 ses çubukları olmak üzere iki yeni model içeren Samsung C serisini de duyurdu. İlki, tek bir dokunuşla bas güçlendirmesi için Bas Kuvvetlendirme sunan bir subwoofer ile birlikte gelen 2.1 kanallı bir ses çubuğu.

Ek olarak, C serisi ses çubukları, Bluetooth aracılığıyla TV’lere sorunsuz bir şekilde bağlanabilir ve ayrıca Oyun Modu, Uyarlanabilir Ses Lite ve evinizdeki diğer kişilerin rahatsız olmamasını sağlamak için sesi otomatik olarak azaltmaya ve bası sıkıştırmaya yardımcı olan Gece Modu gibi kullanışlı özellikleri destekliyor.

C serisi dışında, mevcut S serisi soundbarlarına katılan yeni soundbar modelleri de bulunuyor. Bunlar, yüksekliği ve derinliği 2 inçten az olan yeni HW-S800B Ultra İnce Soundbar’ı içeriyor. Bu, kompakt form faktörüne ve hepsi bir arada hoparlör formatına rağmen minimalist bir tasarım sunmasını sağlıyor. Bu ses çubukları ayrıca Dolby Atmos etkindir ve 3.1.2 kanal sunuyor. Öte yandan, yerleştirildiği odaya sorunsuz bir şekilde uyum sağlayacak şekilde üretilmiş normal HW-S800B modeli. Ek derinlik için 6,5 inç subwoofer ve 8 inç yerleşik pasif radyatör ile geliyor.