Samsung, yeni telefon üretim tesisi için Mısır’ı seçti

Samsung ürünlerinin çoğu, şirketin küresel akıllı telefon üretiminin %60’ından fazlasını oluşturan Vietnam’da üretiliyor. Son yıllarda Samsung, Hindistan, Brezilya ve Endonezya dahil olmak üzere diğer ülkelere de yayıldı. Samsung’un yeni yatırımı ise Mısır’a olacak.

Mısır İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, Samsung’un ülkede akıllı telefon üretmek için yeni bir fabrika kurduğunu doğruladı. Fabrika, Beni Suef’te 6.000 metrekarelik bir alanı kaplayacak. Özellikle Yukarı Mısır’da, Samsung’un yeni fabrikasının yaklaşık 1.400 doğrudan ve dolaylı iş fırsatı sağlaması bekleniyor.

Projenin inşaatının bu yılın dördüncü çeyreğinde başlaması planlanıyor. Zawya’ya göre, yakında çıkacak olan Samsung cep telefonları Mısır pazarındaki talebi karşılamak için yeni fabrikada yerel olarak üretilecek.

Mısır’da yeni bir Samsung fabrikası kurma kararı, İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Amr Talat ile Samsung Mısır Başkanı Jun Su Jung ve heyeti arasında yapılan görüşmede alındı. Samsung’un Mısır’da telefon fabrikası kurma kararı ülkenin kalkınması adına olumlu bir hamle olarak görülebilir.

Fabrikanın istihdam yaratması, ekonomiyi canlandırması ve hatta Mısır’ın imalat sektörünü geliştirmesine yardımcı olması muhtemel. Buna karşılık Samsung, Mısır hükümetinden vergi indirimleri ve sübvansiyonlar gibi teşvikler alabilir.