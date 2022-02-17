Samsung, Yeni Ürünlerini 27 Şubat’ta Tanıtacak

Samsung, şirketin bir sonraki etkinliğine 27 Şubat’ta ev sahipliği yapacağını doğruladı ve bu, İspanya’nın Barselona kentinde başlayacak ve 3 Mart’a kadar sürecek olan Mobil Dünya Kongresi 2022 ile aynı zamana denk geliyor.

Duyuruyu yapan Samsung, şirketin 27 Şubat’ta tamamen sanal bir açılış konuşmasına ev sahipliği yapacağını açıkladı. Etkinlik, şirketin kendi web sitesinde ve YouTube’da canlı yayınla gerçekleşecek.

Galaxy S22 serisi akıllı telefonların yanı sıra; Galaxy Tab S8 serisinin de piyasaya çıktığı göz önüne alındığında; şirketin katlanır akıllı telefonlarına odaklanması ve yeni Galaxy Z Fold ve Flip telefonlarıyla; ilgili ayrıntıları açıklama olasılığı var.

Güney Koreli şirket, üst düzey Chromebook’lar veya Windows 11 ile çalışan cihazlar da dahil olmak üzere; yeni dizüstü bilgisayarlarını da görücüye çıkarabilir. Bakalım etkinlikte neler karşımıza çıkacak.