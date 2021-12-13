Samsung, Yıl Sonu Şampiyonu Oldu – Apple’ı Solladı !

Yeni bir rapor, bu yılın üçüncü çeyreği için küresel akıllı telefon markalarının pazar payını ortaya koydu. Bu bilgiler, Samsung Electronics’in hala liderliğini sürdürdüğünü paylaştı.

Bir rapora göre, küresel akıllı telefon pazarı çeyrek bazında yüzde 6 büyüdü; ancak yıllık yüzde 6’lık mütevazı bir düşüş de gördü. 2021 yılının 3. çeyreğinde pazar, geçen yıla göre; 265,5 milyon olan toplam 342 milyon adet sevk etti. Ancak Güney Koreli teknoloji devi; bu çeyrekte 69.3 milyon adet sevkiyatla yüzde 20’lik büyük bir pazar payıyla tahttaki yerini korumayı başardı.

Bu arada, Apple yüzde 14’lük pazar payıyla ikinci oldu. Cupertino merkezli şirket, bu süre zarfında; yaklaşık 48 milyon adet sevk etti ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15’lik kayda değer bir büyüme kaydetti.

Kaynağımız, bu büyümeyi iPhone 12 serisinin “sürekli” büyümesine ve en yeni iPhone 13 serisinin piyasaya çıkmasına; borçlu. Benzer şekilde, Xiaomi de 2021’in üçüncü çeyreğinde yüzde 13 pazar payı ile üçüncü oldu.

Bununla birlikte, sevkiyatları yıllık %5 ve çeyreksel bazda %15 düşerek; bu yılın üçüncü çeyreğinde 44,4 milyon adede ulaştı. Şirket, devam eden parça sıkıntısı ve tedarik sorunları nedeniyle olası hafif düşüşü gördü.