Samsung Z Flip Pocket Denim Kot Pantolonu Görücüye Çıktı!

Samsung, katlanır akıllı telefonlara bahis oynuyor. Ve onları ana akım haline getirmeyi hedeflediği için bu yeni form faktörünü aktif olarak zorluyor.

Şirketin iki farklı katlanır telefon tasarımı var; kitapçık tipi katlama mekanizmasına sahip Galaxy Z Fold serisi ve kapaklı katlama mekanizmasına sahip Galaxy Z Flip serisi.

Şimdi ise Samsung, Galaxy Z Flip serisi telefonu kutlamak için; sınırlı sayıda “Z Flip Pocket Denim” kot pantolon satmak için Avustralya merkezli Dr. Denim ile işbirliği yapıyor. Şirket, sadece 450 adet yeni kot pantolon satmayı planlıyor. Fiyatı 1.499 dolar ve Galaxy Z Flip 3 akıllı telefon ile birlikte gelecek.

Z Flip Pocket Denim kot pantolon, geleneksel ceplerin üzerine dikilmiş bir “Z” arması taşıyor. Arka cepler, kot pantolonun önüne yerleşti. Ayrıca, katlanmış Galaxy Z Flip 3 telefonun boyutlarına tam olarak uyacak şekilde yapılmış.

Samsung ve Dr. Denim işbirliğiyle üretilen kot pantolonların hem erkekler hem de kadınlar için versiyonları mevcut ve bugün Dr. Denim web sitesinde satışa çıkıyor.

Ayrıca bkz: Samsung Galaxy Z Flip 3 İncelemesi