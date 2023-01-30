Samsung’un 43 inçlik mini LED monitörü harika görünüyor

Samsung, CES 2023 sırasında sergiledikten sonra bugün Odyssey Neo G7 oyun monitörüyle ilgili ayrıntıları paylaşıyor. 43 inç mini LED 144Hz 4K oyun monitörü, yılın ilk çeyreğinde, yani bugün ile Mart ayının sonu arasında Kuzey Amerika’da satışa çıkacak.

Monitör, G70NC model numarasına sahip ve 43 inç Quantum Mini-LED paneli için mat bir kaplamaya sahip. Bu benzersiz panel karışımı, Samsung‘un bir ilki olarak göze çarpıyor — “8K” çözünürlüğe sahip olan ve CES’in en önemli özelliklerinden biri olan Odyssey Neo G9 ile karıştırılmamalı.

Samsung ayrıca CES’te duyurusu yapılan Samsung Odyssey OLED G8 gibi Quantum Dot OLED panel ekranlı oyun monitörlerini sunmaya odaklanarak birkaç yılını harcadı.

OLED paneller renk doğruluğu ve derin siyah üretimi ile tanınırken, Samsung benzer şekilde Odyssey Neo G7’deki Quantum Mini-LED panelini minimum parlama ile zengin siyahlar sunuyor olarak lanse ediliyor.

Samsung Odyssey Neo G7, 4K (3840 x 2160) çözünürlüğüne, 144 Hz yenileme hızına, 1 ms tepki süresine ve 400 nit tipik parlaklığına ek olarak FreeSync Premium Pro ve VESA HDR 600 sertifikasını destekliyor.