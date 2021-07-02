Samsung’un Yeni Akıllı Saatleri One UI Watch İle Gelecek

Samsung, yeni akıllı saatlerine güç verecek yazılım hakkında daha fazla ayrıntıyı açıkladı. Google ve Samsung’un Wear OS ve Tizen’i birleştirmek için çalıştığını ve yeni birleşik platformun Galaxy Watch 4 ve Galaxy Watch Active 4 ile geleceğini zaten biliyor olsak da, şimdi Samsung’un kendi akıllı saatlerinin farklı bir görünüme sahip olacağı ortaya çıktı. Bütün bunlar One UI Watch ile mümkün olacak.

Evet, One UI akıllı saatlere geliyor ve bunun harika bir fikir olduğunu düşünüyoruz. Samsung’un hedefi “Galaxy akıllı telefonlar ve akıllı saatler arasında daha güçlü bir entegrasyon” olsa da, One UI Watch’ın Samsung’un akıllı saatlerinin yeni birleşik platformu çalıştıracak diğer akıllı saatlerden öne çıkmasını sağlayacağına da inanıyoruz.

Samsung, tarihi henüz resmi olarak onaylanmayan Galaxy Unpacked etkinliği öncesinde One UI Watch‘ın neler getirdiğine erken bir bakış attı. İlk olarak, telefonunuza bir uygulama yüklediğinizde, akıllı saatiniz otomatik olarak saat uygulaması sürümünü de yükleyecek.

Samsung, telefonda gerçekleştirilen işlemlerin saatle senkronize olduğunu da ortaya çıkardı. Örneğin, cihazınızda birden fazla saat diliminiz varsa bunlar saatinizde de görünecek. Ayrıca, engellenen bir kişi listeniz varsa, bunlar saatinizle senkronize olacak. Akıllı saatin ayarlar menüsü de telefonun menüsüne benzeyecek şekilde tasarlandı.