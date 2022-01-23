Sanal Asistan Bagbi, Bağcılar Belediyesi’nde Göreve Başladı!

İstanbul’un içerisinde örnek ve öncülük belediyecilik sloganı ile beraber çalışmalarını sürdüren Bağcılar Belediyesi, bugün itibariyle sanal asistan Bagbi’yi görevine başlattı.

Bağcılar içerisinde faaliyetleri ile vatandaşlarının hayatını kolaylaştıran Bağcılar Belediyesi, bugün hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Sanal asistan Bagbi, uygulaması ile beraber vatandaşların sorunlarına çözüm olacak.

Özellikle yaptıkları ile dikkat çeken Bağcılar Belediyesi, sanal asistan uygulamasını hayata geçirdi. Bagbi isimli uygulama 400’e yakın konu hakkında vatandaşların sorunlarına çözüm getirmeyi başarıyor. Ayrıca vatandaşlar Bagbi uygulamasını 7/24 kullanabilirler. Bagbi’yi hayata geçirmek için Bağcılar Belediyesi uzun bir araştırma yaptı.

Test ve pilot uygulama sürecini başarı ile tamamlayan Bagbi, Bağcılar Belediyesi’nin kurumsal internet sitesinden kullanıma sunuldu. Vatandaşlar, Bağcılar Belediyesi’nin internet sitelerine girdiklerinde karşılarında Bagbi’yi görecekler. Bagbi ile iletişim kurmak da oldukça basit. Aklınızdaki soruları tıpkı birine mesaj atar gibi Bagbi’ye yazıp gönderebilirsiniz. Yaklaşık 400 konuya kadar bilgiye sahip olan bu asistan ile, faaliyet ve hizmetleri çabucak öğrenebilmek mümkün. Ayrca Bagbi tebessüm ettirecek cevaplar da veriyor.

Ayrıca Bagbi, vatandaşlara nöbetçi eczane, etkinlikler, çöp toplama ve daha fazla konularda yardım edecek. Bagbi tarafından anlık olarak yanıtlanıyor.

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