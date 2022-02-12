Sanal Gerçeklikte Güvenlik Açığı Tespit Edildi!

ABD’de yer alan Rutgers Üniversitesinde, araştırmacıların yaptığı çalışmaya göre Sanal gerçeklikte güvenlik açığı bulundu.

ABD’de çalışma yapan bir grup araştırmacı, VR başlıklardaki sesli komut üzerinde “dinlenme saldırıları” olarak bilinen büyük bir gizlilik sorunun oluştuğunu “Face-Mic” özelliğini duyurdu. Bu çalışma ile beraber ilklere imza atılmış oldu.

Yapılan araştırmalar, Hackerların bu açığı kullanarak VR/AR başlıklara rahatlıkla erişim sağlayabileceğini söyledi. Bu yolu kullanan bilgisayar korsanları, AR/VR başlıklardan sesli komutlar yoluyla kredi ve banka bilgilerine ulaşması mümkün.

Sistemin nasıl çalıştığı ise bir bir açıklandı. Bilgisayar korsanları, konuşmayla ilişkili yüz hareketlerini takip ederek, kullanıcıların bilgilerine ulaşabiliyor. Yayılan titreşimler sayesinde bilgisayar korsanları bu cihazlara kolaylıkla erişim sağlıyor. Özellikle kemik kaynaklı titreşimler sayesinde kullanıcının cinsiyet, kimlik ve konuşma bilgilerine detaylı bir şekilde sahip oluyor.

Bilgisayar korsanları bu sistemle beraber kredi kartları başta olmak üzere birçok bilgiye sahip oluyor. Ayrıca kullanıcıların PIN kodları, doğum tarihleri ve şifrelerine de erişim sağlayarak kullanıcılara zarar verebiliyor. Birçok teknoloji firması yapılan bu araştırmayı göz önüne alarak güvenlik çalışmalarını hızlandırdı. Özellikle böyle bir güvenlik açığı kısa sürede sonlandırılacak.

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