SAP Programı Nedir? SAP Ne İşe Yarar ve SAP Uygulamaları

SAP programı açılımı Systems Application Product’tır. SAP işletmelerin iş ve müşteri etkileşimini izlemesine yardımcı olma amacıyla geliştirilmiştir. Bu alanda yeterli bilgisi olmayan kişiler “SAP programı nedir?”, “SAP programı ne demek?” ya da “SAP nedir ne işe yarar?” sorularının yanıtını merak etmektedir.

SAP piyasada en çok kullanılan ERP yazılımı olma özelliğine sahiptir. Şirketlerdeki tüm işlevlerden verileri tek bir alana toplayarak işler. Bu sayede tüm departmanlar birbirleriyle etkili bir iletişim kurar ve veri iletişimi sağlarlar.

SAP Yazılımı Nedir?

“SAP yazılımı nedir?” teknolojinin hayatımıza dahil ettiği programlar arasında en çok kullanılan biri olan SAP ile yeni tanışanların merak ettiği bir konudur. Yaygın bir kurumsal kaynak planlama yazılımı, “SAP nedir?” sorusuna verilebilecek en basit yanıttır.

Şirketlerin her bir çalışanı için daha iyi bir çalışma ortamı yaratılması amacıyla her departmanın ortak verilere erişmesini ve bunları paylaşmasını sağlayarak işletmeler açısından merkezi bir sistem oluşturma görevini üstlenir. SAP yazılımında iş yönetiminin hemen her yönünü kapsayan yüzlerce tam entegre modül vardır. Şirketler yönetim kadrolarının işlerini kolaylaştırmak ve daha hızlı, daha doğru kararlar alınmasını sağlamak için SAP yazılımı kullanırlar.

SAP Programı Özellikleri Nelerdir?

SAP programı kullanmak işletmeler açısından pek çok fayda sağlar. Firmalar finansal işlemlerini, ürün yaşam döngülerini ve tedarik zinciri faaliyetlerini SAP ile kolay bir şekilde yönetebilirler.

SAP yazılımının performans değerlendirme, raporlama ya da karar verme gibi farklı analitik özellikleri vardır. SAP herhangi bir kaynaktan gelen verileri analiz ettiği gibi işbirlikçi karar vermeyi de gerçekleştirebilir.

SAP uygulamaları ile şirketlerin pek çok farklı departmanına çeşitli nitelikte çözüm olanağı sağlamak mümkündür. Bu, SAP programının müşterilerine çeşitli faydalar sağlamaya yönelik bileşenleri sayesinde mümkün olmaktadır.

SAP programının nasıl çalıştığını özümseyebilmek için programı oluşturan bileşenlerin aralarındaki ilişkinin çözümlenmesi gerekir. Bu farkındalığın sağlanması yanı zamanda sistemin daha etkin bir şekilde çalışmasını katkıda bulunmak anlamına gelir.

SAP programının ERP dışında farklı bileşenleri vardır. Popüler uygulamalar arasında tedarik zincir yönetimi SCM, müşteri ilişkileri yönetimini daha etkin bir hale getiren CRM ve iş zekası olarak tanımlanan BI sayılabilir. SAP programının diğer bir özelliği bulut sistemi üzerinden çalışmayı desteklemesidir. Bu sayede şirket adına yapılan gelecek planlarında karma dağıtım ile bulut modellerinin de yer alması mümkün olur.

SAP uygulamaları sunum katmanı, uygulama katmanı ve veritabanı katmanı olmak üzere iki ya da üç katmanlı mimarilere yerleştirilebilirler. Veri saklayabilen katmanlar müşteri işlemlerini yürütebildikleri gibi sunum ile arayüz işlemlerini görme özelliğine de sahiptir.

SAP Modülleri Nelerdir?

SAP modüllerini doğru bir şekilde anlamak ve kullanmak başarılı kurumsal kaynak yönetiminin temelidir.

Finans Yönetimi ve Muhasebe

Finansal planlama ve analiz, muhasebe ve vergi yönetimi, hazine ve nakit yönetimi alt modülleriyle şirketler mali durumlarını takip edebilirler.

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Satış CRM’i, müşteri hizmetleri CRM’i ve pazarlama CRM’i alt modülleriyle şirketler müşteri etkinliklerini otomatikleştirebilir ve entegre edebilir.

Depo Yönetimi

Gelen işleme yönetimi, giden işleme yönetimi, depolama ve operasyon yönetimi, işlevler arası yönetim özellikleri gibi alt modülleri kullanan şirketler başarılı bir depo yönetimini gerçekleştirebilirler.

Proje Yönetimi

Proje başlatma, proje planlama, proje yönetme ve proje kapanışı alt modüllerini kullanan şirketler başlangıçtan son aşamaya kadar proje yönetmek için gereksinim duydukları tüm araçlara sahip olurlar.

İnsan Kaynakları Yönetimi

Organizasyon yönetimi, personel yönetimi, personel gelişimi, zaman yönetimi ve bordro alt modüllerini kullanan şirketler başvurudan sözleşme feshine kadar geçen süredeki tüm personel verilerini kaydedebilirler.