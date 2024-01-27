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Teknoloji Haberleri

Shazam, Gelen Güncelleme İle Bluetooth Kulaklık İle Çalan Müziği Bulabilecek!

İbrahim Özbek İbrahim Özbek
27 Ocak 2024
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shazam güncelleme

Günümüzün en popüler uygulamalarından olan Shazam, artık kulaklık takılıyken bir uygulamada çalan müziği kolayca bulabilecek. Yeni güncelleme artık kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Shazam, herhangi bir ortamda çalan müziği bulma konusunda bizlere yardımcı olan bir uygulamadır. Özellikle teknolojinin gelişme ile beraber birçok güncelleme alarak kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Artık gelen güncelleme ile beraber kulaklık takılıyken Instagram veya TikTok’ta gezerken çalan şarkıyı kolayca bulabileceğiz.

Shazam’ın bu özelliğini kullanmak için tek yapmanız gereken; uygulamayı açmak, kulaklık simgesinin çıkıp çıkmadığına bakmak ve ardından Shazam’ın bulunduğunuz yerde çalan ya da o anda açık uygulamada çalan müziği tanımlamasını beklemek.

shazam güncelleme

Shazam, kulaklıkla uygulama içinde çalan şarkıyı bulma özelliği iOS ve Android için eş zamanlı olarak kullanıma sunuldu. Kullanıcılar güncellemeyi yaptıktan sonra özelliği kullanmaya başlayabilir.

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