Riot Games’ten Kötü Haber: 500’den Fazla Kişinin İşine Son Veriliyor

Oyun endüstrisinde sallantılar yaşanıyor, şimdi de Riot Games'ten kötü haber geldi; 500'den fazla kişinin işine son veriliyor. İşte detaylar...

Tüm dünyayı kasıp kavuran Valorant ve League of Legends (LOL) oyunlarının geliştiricisi Riot Games’ten kötü bir haber geldi. Şirket global çapta işten çıkarma yapacağını duyurdu. Bununla birlikte bazı projeleri de iptal edilecek. Riot Games 500’ü aşkın kişinin işine son verecek. Bu rakam ise küresel çapta şirketin iş gücünün yaklaşık yüzde 11’ini oluşturuyor.

2023 yılında teknoloji devlerinin büyük işten çıkarmalarına şahit olmuştuk. Oyun sektöründe ise 9 bini aşkın kişinin işine son verilmişti. 2024’de ise oyun sektöründe fazlasıyla işten çıkarma haberi duyacağız gibi görünüyor. Yıl başından bu yana sektörde 4000’e yakın kişi işten çıkarıldı. Bu kapsamda 2024’ün bir büyük işten çıkarma haberi de Riot Games’ten geldi. Bilindiği üzere Riot Games, LOL (League of Legends) ve Valorant gibi büyük ve popüler yapımların arkasındaki isim.

Riot Games küresel çaptaki iş gücünün yüzde 11’ini oluşturan 530 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu. Bununla birlikte şirket, bazı projeleri de iptal edeceğini bildirdi. Riot Games açıklamasında; şirketi daha iyi bir geleceğe taşımak için yüksek etkiye sahip ve az sayıda projelere odaklanacaklarını belirtti. Riot Games CEO’su Dylan Jadeja, yaptıkları bazı büyük yatırımların beklendiği gibi iyi sonuçlar doğurmadığının altını çizerek burada, 2019’daki League of Legends’ın yeni projelere ve diğer eğlence türlerine yayılmasını konu alan 10. yıl genişlemelerini kastetmiş görünüyor.

Riot Games’in yeni stratejisi; temel, beğenilen, canlı projeleri olan Valorant, League of Legends, Wild Rift ve Teamfight Tactics gibi oyunlarına yoğunlaşmak ve bu yapımlara bağlı e-spor etkinliklerine öncelik vermek oldu. Bunun yanı sıra şirket, geliştirme aşamasında olan dövüş oyunu Project L 2D’nin LOL karakterleri ile zenginleştirilmesinin olumlu ilerlediğini belirtti. Riot Games’in Netflix projesi; beğenilen Arcane dizisi de devam eden işlerden oldu. Dizinin ikinci sezonu 2024 Kasım ayında yayınlanabilir.

Riot Forge Kapanıyor, Legends of Runeterra Projesi Değişiyor!

Riot Games’in daha az sayıda projeye odaklanma stratejisi kapsamında, ücretsiz kart oyunu olan Legends of Runeterra projesinde değişikliğe gidiliyor. Legends of Runeterra ekibi küçültülerek PvE oyun moduna odaklanıyor. Bunun yanı sıra Riot Forge’nin de kapatılmasına karar verildi. Riot Forge, Riot Games’in 2019 yılında duyurulmuş olan, League ile alakalı oyun geliştirecek küçük oyun şirketleri ile ortaklık kurmayı amaçladığı yayıncılık şirketi. Riot Forge; Bandle Tale: A League of Legends Story’nin 21 Şubat tarihinde yayınlanmasının ardından kapatılacak.

Riot Games 500’ü aşkın işten çıkarılması ile ilgili, gerekli kıdem paketi, tazminat ve benzeri gibi hakları vereceğini bildirdi. Bu işten çıkarmaların yalnızca maddi olmadığını belirten şirket asıl hedefin odaklanmak olduğunu deklare etti. Pandemi döneminde agresif büyüme gösteren sektörlerden biri olan video oyun endüstrisi şimdi bu işten çıkarmalarla dengeye gelmeye çalışıyor.