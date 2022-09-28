Skullcandy’nin Yeni Oyun Kulaklıkları Son Derece Muazzam!

Amerika Birleşik Devletleri merkezli ses ürünleri üreticisi Skullcandy, müzikseverlere yönelik ürünleriyle tanınıyor. Marka, çıkarılabilir boom mikrofonlar, yerleşik fiziksel kontroller ve hafızalı kulaklık yastıkları gibi işlevsel özellikler sunan yeni bir oyun kulaklığı serisini piyasaya sürdü. Ürün grubu şu anda üç kulaklıktan oluşuyor – SLYR, SLYR Pro ve PLYR. Gelin hepsine tek tek göz atalım.

Skullcandy SLYR

Skullcandy SLYR, Çok Platformlu kablolu bir oyun kulaklığı ve ürün grubunun giriş seviyesi modeli olarak çıktı. “Oyun içi ses derinliği” için Skullcandy’nin Supreme Sound teknolojisine sahip ve arkadaşlarınızla sohbet etmek veya oyun içinde iletişim kurmak için çift yönlü çıkarılabilir bom mikrofonu ile birlikte geliyor. Yerleşik kontroller, bir mikrofon sessiz düğmesi ve bir ses düğmesi içeriyor. Kulaklık, uzun oyun seansları sırasında konforu en üst düzeye çıkarmak için hafif malzemeler ve hafızalı köpük ile tasarlanmış. Fiyatı 59.99 dolar.

Skullcandy SLYR Pro

SLYR Pro modeli aynı zamanda SLYR kulaklıkların tüm konfor özelliklerini içeren ve Skullcandy’nin daha gelişmiş ses işleme teknolojisi gibi bazı yeni özellikler ekleyen Çok Platformlu kablolu bir kulaklık. Buna Skullcandy’nin klavye tıklamaları gibi dikkat dağıtıcı arka plan seslerini ortadan kaldırmak için AI kullanan Clear Voice Akıllı Mikrofonu ve bir işitme testi ve tercihlerinize göre ses seviyelerini ayarlayan Gelişmiş Ses Algısı dahil. Bu teknolojiler, tek bir şarjla 24 saate kadar bağımsız olarak çalışabilen dahili bir pil desteği taşıyor. Fiyatı ise 99.99 dolar.

Skullcandy PLYR

Skullcandy PLYR, serinin amiral gemisi kulaklığı olarak karşımıza çıkıyor. Bluetooth 5.2 teknolojisi sayesinde hem kablosuz hem de kablolu modlarda kullanılabilen bu oyuncu kulaklığı, yoldayken oyun oynamanıza veya müzik dinlemenize ve aynı anda ev bilgisayarınıza bağlanmanıza olanak tanıyor. SLYR Pro’da bulunan aynı ses işleme araçları burada da size vaat ediliyor. PLYR ve SLYR Pro’nun her ikisi de, kulaklıkları yanlış yerleştirirseniz Tile uygulamasıyla “çalıştırmanızı” sağlayan yerleşik Döşeme Bulma teknolojisine sahip. Fiyatı ise 129.99 dolar.