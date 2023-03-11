Snapdragon 7 Gen 2 Özellikleri Sızdırıldı!

Orta-Üst segment olarak raflarda yerini alacak olan Snapdragon 7 Gen 2 işlemcinin detayları ve özellikleri belli oldu.

Teknolojinin gelişmesiyle beraber akıllı telefon sayısı ve kullanıcıları artış gösterdi. Özellikle birçok farklı marka farklı segment akıllı telefonlarını piyasaya sürüyor. Bunlardan bazıları cep yaksa da, bazıları uygun fiyata kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Orta segment akıllı telefonlarda işlemci konusu son zamanlarda çok dikkat çekiyordu. Özellikle Orta-Üst segment akıllı telefonlarda iyi bir işlemci olmaması çokça göze batırıyordu. Qualcomm, elini taşın altına koydu ve orta-üst segment bir işlemci olan Snapdragon 7 Gen 2 için çalışmalara başladı.

Farklı kullanıcıya hitap etmek isteyen Qualcomm, geçtiğimiz yıllarda Snapragon 7 adını verdiği işlemci ailesini duyurdu. Bu yıl 17 Mart’ta tanıtılacağı belirtilen Snapdragon 7 Gen 2 modeli, Redmi Note 12T ve realme GT Neo 5 SE’de karşımıza çıkacak.

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