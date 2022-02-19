Snapdragon 8 Gen 2 Detayları Belli Oluyor!

Snapdragon 8 Gen 1, 2022 yılında çıkan neredeyse tüm amiral gemisi telefonlarda kullanıyor. Peki yeni çıkması planlanan Snapdragon 8 Gen 2 hakkında neler biliyorsunuz? Dün yayınlanan haberlerde Snapdragon 8 Gen 2 hakkında detaylar belli oldu.

Özellikle 2022 yılında çıkan amiral gemisi akıllı telefonlar ve tabletlerde Snapdragon 8 Gen 1 kullanıyordu. Snapdragon 8 Gen 2’nin çıkmasıyla beraber gözler artık onda olacak. Snapdragon 8 Gen 2’in çıkış tarihi yaklaşamaya başladıkça hakkında çok daha gazla bilgi ortaya çıkmaya başladı. Qualcomm işlemciye AV1 (AOMedia Video 1) video codec bileşeni desteği ekleyecek. Alliance tarafından geliştirilen açık kaynak ve telifsiz video kodlama formatı olan AV1’e Netflix ve Google büyük ilgi gösteriyor.

Snapdragon işlemciler çıkmadan önce belirli kodlarla hatırlanıyor. Örneğin 2019 yılında çıkan Snapdragon 865, SM8250 model numarası kullanırken; 2021’in amiral gemisi Snapdragon 888, SM8350 numarasına sahipti. Yeni nesil Snapdragon 8 Gen 1 yonga seti ise SM8450 model numarasıyla çıktı.

AV1 video codec bileşeni ile beraber çok daha yüksek kaliteli görüntüler görüntülenebilecek. Hem kullanıcılar için hem de içerik üreticileri için daha düşük band genişliği ihtiyacını azaltıyor. AV1 video codec teknolojisi günümüzde birçok büyük firma kullanıyor ve bundan çok fazla faydalanıyorlar.

Günümüzde Netflix ve Google bu konu hakkında yeterince çalışma yaptı ve artık kullanmaya başladı. AV1 video codec ile beraber hem Google hem de Netflix kullancıları için hem de kendileri için en iyi yolu bulmuşa benziyor.

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