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Galaxy S23 Serisinde Özel Bir İşlemci Kullanılacak!

Qualcomm ve Samsung el ele vererek, Galaxy S23 serisi için özel bir Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi kullalacak.

İbrahim Özbek

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Samsung ve Qualcomm bir anlaşma yaptı. Yaklaşan Galaxy S23 serisi, resmi adı “Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Galaxy” adında özeli bir işlemci kullanılacak.

Değiştirilen Snapdragon logosu, ilgili tanıtım görsellerinde kullanılacak. Paylaşılan bazı tanıtım görselleri, 1 Şubat’taki resmi açılıştan sadece birkaç gün önce sızdırıldı. Önümüzdeki haftadan itibaren birçok reklam panosunda ve internette bu tür şeyleri görmeye hazır olun.

Samsung, yıllardır rekabet içinde olduğu Apple’ın önüne geçmek için özel bir işlemci ve özel bir reklam programı ile beraber piyasaya giriş yapmak istiyor. 1 Şubat’ta gerçekleşecek olan etkinlik için Samsung tarafı oldukça heyecanlanmış durumda gözüküyor.

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Yonga seti, kesinlikle piyasaya sürüldüğünde ve belki de sonsuza kadar Samsung’a özel olacak, Qualcomm ile yapılan anlaşmayla ilgili ayrıntılar şimdilik belirsiz. Bu “Snapdragon for Galaxy” olayının Galaxy S24 nesli ile de gelecek yıla yayılması bekleniyor. Bundan sonra, Samsung MX gemiyi atlayabilir ve şirket içi yonga setini kullanmaya başlayabilir.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.
Kaynakgsmarena

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