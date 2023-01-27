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Realme, Coca-Cola Telefonuyla İlgili İpucu Paylaştı!

Realme'nin Coca-Cola markalı bir akıllı telefon için Coca-Cola ile iş birliği yaptığının yeterince kanıtı bulunuyor. Gördüğümüz Cola Phone'un görselleri gerçekse, bu Realme 10 veya 10 Pro'nun özel bir sürümü olacak.

İbrahim Özbek

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Birkaç gün önce Coca-Cola markalı bir akıllı telefonun sızıntılarını gördük, ancak telefonun herhangi bir akıllı telefon markasının logosu olmadığı için üreticisi hakkında bir onay gelmedi. Ancak Realme 10/10 Pro’ya benzerliği göz önüne alındığında, Cola Phone’un bu Realme akıllı telefonlardan birinin özel bir sürümü olmasını beklemek mantıklıydı. Realme bugün Twitter’da Coca-Cola ile işbirliğine dair imalar içeren kısa bir klip yayınladı.

Realme, Twitter’da “Heyecan verici bir şey köpürüyor!” metnini içeren bir video klip yayınladı. Genellikle Coca-Cola gibi içeceklerde gördüğümüz tüm köpüren kırmızımsı arka planda bir akıllı telefon dikkatleri üzerine çekti.

Realme ayrıca Hindistan web sitesinde aynı arka plana sahip bir etkinlik sayfası oluşturdu, ancak bu sefer metinde “Realme gerçekten canlandırıcı olmaya hazır” şeklinde metine yer verildi.

Aynı sayfada, Realme’nin resmi maskotu ve Baş Trend Sorumlusu Realmeow şeklindeki içeceğin köpürdüğü bir içecek şişesi dikkatleri üzerine çekti. “Gerçekten Şerefe demeye hazır olun” metnine sahip olarak görüntülendi.

realme coca cola

Tüm bunlar, Realme’nin Coca-Cola markalı bir akıllı telefon için Coca-Cola ile iş birliği yaptığının yeterince kanıtı ve gördüğümüz Cola Phone’un görselleri gerçekse, bu Realme 10 veya 10 Pro’nun özel bir sürümü olacak.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.
Kaynakgsmarena

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