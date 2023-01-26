Oppo Reno8 T 8 Şubat’ta satışa çıkacak

Oppo, Reno8 T serisinin zaten yakında tanıtılacağını pek çok kez söyledik. Bugün ise artık resmi bir çıkış tarihimiz var. Yeni orta sınıf segmentte yer alan telefon, 8 Şubat’ta ilk olarak Filipinler’de satışa çıkıyor ve resmi tanıtıma göre, iki farklı renk seçeneği ile gelecek. Bunlar Siyah ve deri turuncu renkleri.

Oppo Reno8 T’nin 5G destekli ve Snapdragon 695 yonga seti ile piyasaya sürülmesi bekleniyor, ancak bazı pazarlar MediaTek’in Helio G99 yonga seti ile bir LTE (4G) sürümü alacak. Telefonlarda 108MP kamera kurulumunun olması bekleniyor.

Şirket, serinin bir “100MP selfie kamerası” getireceğini iddia etti. Her ne kadar çok iddialı bir rakam olsa da, 108MP çözünürlüğün selfie kamerası yerine ana kamerası olmasını bekleyebiliriz. Resmi lansmana sadece 2 hafta var ve satışa sunulduğunda tüm detayları sizlere aktarmak için burada olacağız. Son olarak bu telefonların Hindistan ve diğer pazarlara Oppo F23 markası altında geleceğine dair söylentiler de var, ancak bu bilginin henüz resmi bir teyidi yok.

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