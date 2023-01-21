Oppo Reno8 T serisi çok yakında geliyor – Tasarım detayları paylaşıldı

Son zamanlarda adını pek çok sızıntı kaynaklarında duymaya başladığımız Oppo Reno8 T serisi çok yakında tanıtılacak. Bunu söylememizin sebebi ise, Oppo Endonezya’nın resmi web sitesinde paylaşılan ve Reno8 T serisinin önceki tasarım sızıntılarını ve renk seçeneklerini destekleyen bir tanıtım sayfasının olması.

“Portre Uzmanı” olarak duyurulması beklenen Reno8 T serisi, 4G ve 5G destekleyen modellere sahip olacak. Oppo’nun web sitesinde ve çevrimiçi mağazasında listelenen akıllı telefonlardan açıkça 4G veya 5G sürümleri olarak bahsedilmiyor. Ancak söylentiler, sol üstte delikli düz ekranlara sahip siyah ve turuncu renkli akıllı telefonların Reno8 T 4G olduğunu iddia ediyor; bu, gradyan tasarımı, kavisli ekranı ve ortalanmış delikli akıllı telefonun muhtemelen Reno8 T 5G olduğu anlamına geliyor.

Her iki versiyonda da arkada üçlü kamera kurulumlarına sahip ve Oppo tanıtım sayfasında bununla ilgili paylaştığı bir teaser ile en az birinin bir mikroskop ünitesi içermesini bekleyebilirsiniz.

Midnight Black Reno8 T 4G ve 5G, Oppo Glow tasarımıyla gelirken, Reno8 T 4G Sunset Orange versiyonu deri tasarıma sahip olacak. Bu tasarımın bir benzerini F21 Pro 4G‘de görmüştük. Fakat Fiberglas-Deri tasarım mı yoksa farklı bir şey mi olduğu anlaşılmıyor.

Oppo Reno8 T 4G Gece Siyahı • Oppo Reno8 T 4G Gün Batımı Turuncusu

Oppo‘nun paylaştığı görsellerden biri de turuncu modeldeki ilk kamerayı çevresinde beyaz bir yuvarlak ile gösteriyor. F21 Pro 4G’de gördüğümüz Yörünge Işığı ise, mikroskobik fotoğraflar/videolar çekerken alanı eşit şekilde aydınlatmak için kullanılacaktır. Ayrıca gelen aramalar ve uygulama bildirimleri için ve telefon şarj olurken parlayacaktır.

Reno8 T serisi, SuperVOOC şarjını destekleyecek ve Oppo’nun paylaştığı tweet, serinin 100MP Portre Kamerası da içereceğini söylüyor ancak bu konuda daha fazla detay vermiyor.

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Coming soon!

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| |#OPPOReno8TSeries dengan #ToppedUp kamera 100MP Portrait Camera, desain mewah dan performa berkelas. #ThePortraitExpert — OPPO Indonesia (@OPPOIndonesia) January 20, 2023

Oppo’nun Şubat ayının ilk haftasında Hindistan’da Reno8 T’yi piyasaya sürmesi bekleniyor, bu nedenle Çinli markanın önümüzdeki günlerde daha fazla heyecan yaratmak için için akıllı telefonlarla ilgili daha fazla teaser yayınlamasını bekleyebilirsiniz.