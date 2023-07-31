Snapdragon 8 Gen 3 Hakkında Detaylar Su Üzerine Çıktı!

Qualcomm’un son göz bebeği Snapdragon 8 Gen 3 modeli hakkında testler sonuçları ve detayları belli oldu.
Android akıllı telefonların bir numaralı tercihi olan Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 3 için uyguladığı testlerin sonuçlarını teknoloji dünyası ile paylaştı. Özellikle testlerden aldığı sonuçlarla dikkat çeken işlemci, şimdiden teknoloji dünyasının ilgisi çekti.
Galaxy S24’te kullanılacak özel Snapdragon 8 Gen 3 özellikleri ve performansı ortaya çıktı. 1×3.30GHz Cortex X4, 3×3.15GHz Cortex A720, 2×2.96GHz Cortex A720 ve 2×2.27GHz Cortex A520 şeklinde 8 çekirdekten oluşan işlemci, grafik tarafında Adreno 750 GPU kullanıyor.
Geekbench testinde düz Snapdragon 8 Gen 3 tek çekirdekte 1700, çoklu çekirdekte 6 bin 600 puan almayı başarırken S24’te kullanılan versiyonu tek çekirdekte 2233, çokluda ise 6661 puan alıyor.
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