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Snapdragon 8 Gen 3 Hakkında Detaylar Su Üzerine Çıktı!

Android akıllı telefonların bir numaralı tercihi olan Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 3 için uyguladığı testlerin sonuçlarını teknoloji dünyası ile paylaştı. Özellikle testlerden aldığı sonuçlarla dikkat çeken işlemci, şimdiden teknoloji dünyasının ilgisi çekti.

İbrahim Özbek

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snapdragon 8 gen 3

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Android akıllı telefonların bir numaralı tercihi olan Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 3 için uyguladığı testlerin sonuçlarını teknoloji dünyası ile paylaştı. Özellikle testlerden aldığı sonuçlarla dikkat çeken işlemci, şimdiden teknoloji dünyasının ilgisi çekti.

Galaxy S24’te kullanılacak özel Snapdragon 8 Gen 3 özellikleri ve performansı ortaya çıktı. 1×3.30GHz Cortex X4, 3×3.15GHz Cortex A720, 2×2.96GHz Cortex A720 ve 2×2.27GHz Cortex A520 şeklinde 8 çekirdekten oluşan işlemci, grafik tarafında Adreno 750 GPU kullanıyor.

snapdragon 8 gen 3

Geekbench testinde düz Snapdragon 8 Gen 3 tek çekirdekte 1700, çoklu çekirdekte 6 bin 600 puan almayı başarırken S24’te kullanılan versiyonu tek çekirdekte 2233, çokluda ise 6661 puan alıyor.

Xiaomi 13T Pro Modelinin Özellikleri Belli Oldu!

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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