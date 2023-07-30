Xiaomi 13T Pro Modelinin Özellikleri Belli Oldu!

Günümüzün en popüler teknoloji firmalarının başında gelen Xiaomi, kısa bir süre önce merakla beklenen modeli Xiaomi 13T Pro için bir dizi özellikleri açıkladı.

Xiaomi 13T serisi 4 farklı model ile beraber pazarda yerini alacak. Serinin en donanımlı modeli olan 13T Pro için bugün bir dizi özellik yayınlandı.

Xiaomi 13T Pro, 12 GB RAM ve 512 GB dahili depolama alanına sahip varyant için 799 Sterlin (1015 dolar veya vergisiz 27 bin 648 TL) olarak fiyatlandırılacak. Bu fiyat, 13T Pro’yu premium bir cihaz konumuna getiriyor. Öte yandan, Xiaomi 13T’nin 599 Sterlin fiyat etiketine sahip olacağı bildirildi.

Teknik özellik kısmında ise bizleri Android 13 MIUI 4 sürümü karşılıyor. 144 hz ekran tazeleme hızı bulunun Xiaomi 13T Pro modelini 120 W hızlı şarj destekli 5000 mAh batarya kapsıyor.

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