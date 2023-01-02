Snapdragon 8 Gen 3 İçin Sürpriz Karar Alındı!

Günümüzün en büyük akıllı telefon işlemci markası Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 3 için önemli bir karar aldı.

Qualcomm tarafından yeni yeni piyasaya çıkan ve yeni çıkan amiral gemisi telefonlarından çoğuna ev sahipliği yapan Snapdragon 8 Gen 2, henüz yeni olmasına rağmen şirket Snapdragon 8 Gen 3 için kolları sıvadı. TSMC ile beraber bu işe girmeyi hedefleyen Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 3 için kendisini tamamen TSMC’ye emanet edecek.

Yeni çıkacak olan Snapdragon 8 Gen 3, Snapdragon 8 Gen 2’den %80 daha fazla verim sağlama garantisi ile gelecek. Bu oran oldukça yüksek olduğu için Qualcomm, sırtını TSMC’ye dayamak istiyor. Böylece tedarik konusunda sıkıntı yaşamayacağını tahmin ediyor.

Samsung’da tedarik konusunda yardımcı olmaya çalışsa da, geçen seferki performansı ile beklentinin altında kalmıştı. Düşük verimlilik ise daha yüksek maliyet getirdiği için işlemciler için biçilen fiyat da bir o kadar artıyor. Bu yüzden daha düşük maliyet ile birlikte TSMC, Samsung ve diğer çip üreticilerinin önüne geçmeyi başarıyor.

Snapdragon 8 Gen 3 şimdiden gözleri üzerine çekti. Özellikle çip krizinin de yavaş yavaş azalmasıyla beraber birçok amiral gemisi telefonda Snapdragon 8 Gen 3’ü görmeyi bekliyoruz.

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