Ana SayfaTeknoloji HaberleriSnapdragon 8 Gen 3 İçin Sürpriz Karar Alındı!

Snapdragon 8 Gen 3 İçin Sürpriz Karar Alındı!

Günümüzün en büyük akıllı telefon işlemci markası Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 3 için önemli bir karar aldı.

İbrahim Özbek

-

0
Okuma Süresi: 1 dk.
20
snapdragon 8 gen 3

Chevrolet FNR-XE Hakkında Ayrıntılar Belli Oluyor!

Güvenilir marka Chevrolet, FNR-XE aracının konsepti konusunda yeni ayrıntılar açıklama başladı. Üstelik bu açıklamalar, aracının...

Günümüzün en büyük akıllı telefon işlemci markası Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 3 için önemli bir karar aldı.

Qualcomm tarafından yeni yeni piyasaya çıkan ve yeni çıkan amiral gemisi telefonlarından çoğuna ev sahipliği yapan Snapdragon 8 Gen 2, henüz yeni olmasına rağmen şirket Snapdragon 8 Gen 3 için kolları sıvadı. TSMC ile beraber bu işe girmeyi hedefleyen Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 3 için kendisini tamamen TSMC’ye emanet edecek.

Yeni çıkacak olan Snapdragon 8 Gen 3, Snapdragon 8 Gen 2’den %80 daha fazla verim sağlama garantisi ile gelecek. Bu oran oldukça yüksek olduğu için Qualcomm, sırtını TSMC’ye dayamak istiyor. Böylece tedarik konusunda sıkıntı yaşamayacağını tahmin ediyor.

snapdragon 8 gen 3

Samsung’da tedarik konusunda yardımcı olmaya çalışsa da, geçen seferki performansı ile beklentinin altında kalmıştı. Düşük verimlilik ise daha yüksek maliyet getirdiği için işlemciler için biçilen fiyat da bir o kadar artıyor. Bu yüzden daha düşük maliyet ile birlikte TSMC, Samsung ve diğer çip üreticilerinin önüne geçmeyi başarıyor.

Snapdragon 8 Gen 3 şimdiden gözleri üzerine çekti. Özellikle çip krizinin de yavaş yavaş azalmasıyla beraber birçok amiral gemisi telefonda Snapdragon 8 Gen 3’ü görmeyi bekliyoruz.

Lenovo Legion Y700, Küresel Pazarda Satışa Hazırlanıyor!

-- Reklam --

Xiaomi, 5 dakikada 300.000 adet Redmi K60 sattı

Xiaomi'nin alt markası Redmi, Çin'de başarılı bir ön satış yaptığını duyurdu. Şirket, Weibo'da 300.000 adetlik ilk parti Redmi K60...
Önceki İçerik
Xiaomi, 5 dakikada 300.000 adet Redmi K60 sattı
Sonraki İçerik
Apple Bataryalarında Büyük Zam!
İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Copyright @ Cepkolik.com 2021