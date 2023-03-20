Snapdragon 8 Gen 3 İle İlgili Detaylar Belli Oldu!

Günümüzün en büyük teknoloji markalarından Qualcomm, yeni amiral gemisi işlemcisi olan Snapdragon 8 Gen 3 için detayları paylaşmaya başladı.

Teknolojinin gelişmesiyle beraber akıllı telefon dünyasında büyük gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Özellikle işlemci tarafında yeni gelen modeller ile beraber adeta yeni bir çağa girdik. Sektörün en önemli markalarından olan Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 3 ile beraber akıllı telefon dünyasını yeniden karıştıracak.

Snapdragon 8 Gen 3, aldığı test puanları ile beraber göz doldurdu. Ayrıca Snapdragon 8 Gen 3, UFS 4.1 ve LPDDR5 RAM desteği alacağı konuşulan konular arasında yer alıyor.

Qualcomm’un yeni göz bebeği Snapdragon 8 Gen 3, 2023 yılının üçüncü çeyreğinde resmen tanıtılacak. 2024 yılında ise amiral gemisi telefonda görmeye başlayacağız.

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