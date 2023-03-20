Ana SayfaTeknoloji HaberleriSnapdragon 8 Gen 3 İle İlgili Detaylar Belli Oldu!

Snapdragon 8 Gen 3 İle İlgili Detaylar Belli Oldu!

Günümüzün en büyük teknoloji markalarından Qualcomm, yeni amiral gemisi işlemcisi olan Snapdragon 8 Gen 3 için detayları paylaşmaya başladı.

İbrahim Özbek

-

0
Okuma Süresi: 1 dk.
1
snapdragon 8 gen 3

Microsoft, Mobil Uygulama Mağazasıyla Google ve Apple’a Rakip Olacak

Görünüşe göre Microsoft, mobil uygulama ekosistemi pazarında Google ve Apple'a rakip olmak istiyor. Şirket, Apple...

Günümüzün en büyük teknoloji markalarından Qualcomm, yeni amiral gemisi işlemcisi olan Snapdragon 8 Gen 3 için detayları paylaşmaya başladı.

Teknolojinin gelişmesiyle beraber akıllı telefon dünyasında büyük gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Özellikle işlemci tarafında yeni gelen modeller ile beraber adeta yeni bir çağa girdik. Sektörün en önemli markalarından olan Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 3 ile beraber akıllı telefon dünyasını yeniden karıştıracak.

Snapdragon 8 Gen 3, aldığı test puanları ile beraber göz doldurdu. Ayrıca Snapdragon 8 Gen 3, UFS 4.1 ve LPDDR5 RAM desteği alacağı konuşulan konular arasında yer alıyor.

snapdragon 8 gen 3

Qualcomm’un yeni göz bebeği Snapdragon 8 Gen 3, 2023 yılının üçüncü çeyreğinde resmen tanıtılacak. 2024 yılında ise amiral gemisi telefonda görmeye başlayacağız.

Qualcomm, aptX Kodlayıcılar İçin Lisans Ücretini Kaldırdı!

-- Reklam --

Oppo, Piyano Benzeri Dokunmatik Modül Patenti Aldı!

Oppo, geçtiğimiz günlerde katlanır ekran açma kapama yapısı ve elektronik ekipman için yeni bir patent başvurusunda bulundu. Patent özeti,...
Önceki İçerik
Microsoft, Mobil Uygulama Mağazasıyla Google ve Apple’a Rakip Olacak
İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Copyright @ Cepkolik.com 2021