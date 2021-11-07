Snapdragon 898 Kasım Sonunda Tanıtılacak

Şu an hali hazırda konu hakkında resmi bir açıklama gelmedi. Ancak bu Kasım ayının sonunda Snapdragon 898, teknoloji severlere tanıtılacak. Qualcomm, resmi açıklamalarında Tech Summit etkinliklerinin 30 Kasım – 2 Aralık tarihleri arasında olacağını duyurmuştu. Tahminlere göre bu tarihler arasında Snapdragon 898’in tanıtılması bekleniyor.

Snapdragon 898, son derece donanımlı bir şekilde piyasaya giriş yapacak. Ayrıca sızan bazı haberlere göre Snapdragon 898’i kullanacak ilk telefon, Xiaomi 12 olacağı tahmin ediliyor. Snapdragon 898’e sahip olacağı iddia edilen Xiaomi 12, bu yıl sonuna kadar piyasaya sunulacağına dair söylentiler var.

Etkinliklerinde başlangıç tarihi olan 30 Kasım’da genel detaylar üzerinde durulacak. Snapdragon 898’in ise en geç 2 Aralık günü tanıtılması planlanıyor. Snapdragon 898 olarak da bilinen Qualcomm SM8450‘i çalıştıran hali hazırda bir telefon olmadığı için sızıntılara göre varsayımlarda bulunacağız. Ancak tahminlere göre yeni Snapdragon 898, son derece harika geliyor.

Snapdragon 898, 3.0 GHz‘de çalışan birinci sınıf bir AMR Cortex-X2 CPU çekirdeğine, 2.5 GHz‘de saat hızına sahip üç Cortex-A710 tabanlı orta çekirdek ve son olarak 1.79 GHz‘de dört verimli Cortex-A510‘dan türetilmiş çekirdeğe sahip olması bekleniyor.

Snapdragon 898’in GPU’sunun bir Adreno 730 olduğu söyleniyor. Adreno 730, Adreno 660‘ın daha gelişmiş versiyonu ve %20 daha fazla performans sağlıyor. Bağlantı için, maksimum aşağı bağlantı hızı 10Gbps olan bir X65 5G modem bekleniyor.

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