Snapdragon 480+ Setine Sahip İlk Telefon Moto G51

Motorola, geçtiğimiz günlerde yerel operatör China Mobile ile ortaklaşarak bir akıllı telefon çıkaracağını duyurdu. Çin’de piyasaya çıkacak bu telefon Moto G51 olacak. Moto G51, Snapdragon 480+ setine sahip ilk telefon olma özelliği taşıyor.

Ayrıca Moto G51, büyük bir pil yapısı ve dev ekranı ile piyasaya sunulacak. Özellikle fiyatı merak edilen Moto G51, cazip bir fiyat etiketi taşıyacağı tahmin ediliyor.

Moto G51, 120Hz yenileme hızı, 240Hz dokunmatik örnekleme hızı ve selfie kamerası için 6.8” LCD etrafında inşa edilmiştir. Arkada, 8MP ultra geniş açılı ve 2MP derinlik ile çevrili 50MP ana sensörlü üçlü kamera bulunuyor.

Ayrıca Motorola, yeni çıkaracağı Moto G51’i Dolby stereo hoparlörler ile dizayn etti. Pil’i ise 5000 mAh olarak göze çarpıyor. Ancak bu pil sadece 10W şarj destekliyor. Yazılım tarafında, Moto G51, Çinli izleyiciler için çok sayıda özelleştirme seçeneğiyle yoğun şekilde uyarlanmış bir Android 11 olan MYUI 2.0 ile birlikte geliyor.

Moto G51, şu an için sadece China Mobile müşterileri özel olarak piyasaya giriş yapacak. Çift SIM destekleyen Moto G51, takılan hem SIM için 5G‘yi destekler vaziyette. Moto G51, 8 GM RAM ve 128 GB depolama alanı ile vitrindeki yerini alacak.

Lenovo‘nın çatısı altında olan Motorola, Moto G51’i 2022 yılına girmeden piyasaya sunmayı istiyor. Moto G51, Snapdragon 480+ setine sahip ilk telefon olacak. Piyasaya çıktıktan sonra ise Türkiye pazarında olacağı merak konusu durumda. Birçok teknoloji meraklısı bu ürünü ülkemizde görmek istiyor. Moto G51’in fiyatı ise yaklaşık olarak 235 dolar seviyesinde olacak.

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