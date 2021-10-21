Motorola Moto G51, Kasım Ayında Görücüye Çıkacak

Motorola’nın Moto G51 5G adlı yeni bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Bu telefonun Moto G50 5G’nin üst modeli olarak gelmesi bekleniyor. TechnikNews tarafından hazırlanan yeni bir rapor, G51’in temel özelliklerini ortaya çıkardı.

Rapor, Moto G51 5G’nin kod adının “Cyprus 5G” olduğunu ve model numarasının XT2171-1 olduğunu ortaya koyuyor. G51’in tam ekran boyutu bilinmemekle birlikte rapor, Full HD+ çözünürlüğü desteklediğini iddia ediyor. G51‘in yenileme hızı hakkında net bir bilgi yok.

Moto G51’in işlemcisi hakkında herhangi bir bilgi de yok. Önde 13 megapiksel kamera ile donatıldığını söyleyebiliriz. Arkadaki üçlü kamera ünitesinde 50 megapiksel anakamera, derinlik sensörü olarak ikiye katlanan 8 megapiksel ultra geniş lens ve 2 megapiksel lens var.

Yayına göre, Moto G51 5G birkaç hafta içinde satışa çıkacak. Kasım ayında piyasaya sürüleceğini tahmin ediyoruz. Raporlar şirketin, aynı zamanda Moto G71 5G adlı bir telefon üzerinde çalıştığını ortaya koydu.

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