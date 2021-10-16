Motorola Moto G71 5G ve G51 5G geliyor

Kısa bir süre önce Moto E40 fiyat odaklı telefonunu açıkladıktan sonra Motorola, görünüşe göre, son sızıntılarda da gördüğümüz G serisini ve şimdi bir Moto G71 ve G51‘in de katıldığı bir Motorola G Pure ile güçlendirmeye hazırlanıyor.

Moto G71, daha önce “Corfu” kod adı ve G71 ile ilişkilendirilen XT2169-1 model numarasına göre bir FCC dosyasında kısa süre önce görüldü. G71, çift SIM desteği ve n5, n7, n66, n77 ve n78 5G bantları olan bir 5G telefonudur. Belgelerde ayrıca bir MC300 serisi şarj cihazı ve 5.000 mAh kapasiteli bir NG50 pil takımı görünüyor.

Görünüşe göre, Moto G71 ayrıca NFC’ye ve potansiyel olarak 3,5 mm jakına sahip olacak, çünkü FCC dosyalamasında muhtemelen telefonla birlikte verilen Motorola MH191 kulaklıklardan bahsediliyor.

Moto G51 5G’ye gelince – kendisi hakkında çok fazla bilgi yok fakat GeekBench’te son zamanlarda ortaya çıktı. Muhtemelen 4 GB RAM’in yanı sıra bir Snapdragon 750G yonga seti tarafından desteklenecek ve bildirildiğine göre Android 11’de çalışacak.

Henüz potansiyel bir lansman tarihi hakkında hiçbir şey duymadık, ancak artık çok uzun sürmemeli. Belki ay sonuna kadar G71 5G ve G51 5G’yi görebiliriz.