Sony Airpeak S1 Drone Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Sony, Airpeak S1’i ilk kez CES 2021’de ilk profesyonel drone’u olarak tanıttı. Cihazı tam kare aynasız lensli alfa kamera desteğine; sahip dünyanın en küçük droneu olarak görücüye sundu.

Drone şimdi 9.000 dolara satışa çıktı ve 24 Aralık’ta sevkiyata başlayacak. Drone’a ek olarak, iki pervane seti, bir uzaktan kumanda; iki pil ve bir pil şarj cihazıyla birlikte geliyor.

Airpeak S1 drone, şirkete göre 55mph’ye kadar inanılmaz; yüksek bir hızda uçmasına izin veren tescilli bir motor, pervane; algılama ve kontrol sistemi teknolojisi kullanıyor. Ayrıca güçlü rüzgarlarda 44,7mph (20m/s)’ye kadar rüzgar direncine izin veren tahrik teknolojisine sahip.

Drone, gelişmiş bir uzaktan kumandaya, uçağın bulut yönetimi yoluyla artırılmış güvenlik ve uçuş bilgilerine sahip. Engel algılama da var. Maksimum hızı 55mph (25m/s) / 90km/h, maksimum 180derece/saniye açısal hızı ve maksimum 55 derece eğim açısı var. Drone, tam şarjla 22 dakikalık uçuş süresine sahip ve hiçbir şey taşımıyor.

Optimum kontrol için Elektrikli Hız Kontrol Cihazı (ESC), tüm sensör bilgilerini ve tahrik cihazını bağlayan benzersiz ve yüksek performanslı bir uçuş kontrol sistemi. Bu, drone’nun istikrarlı bir uçuşa ve çok iyi manevra kabiliyetine sahip olmasını garanti ediyor.